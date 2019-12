Grande festa di Capodanno con cenone, spettacolo, musica live e tanto altro al circo di Peschiera Borromeo (Milano)

La magia unica del tendone con acrobati, giocolieri, equilibristi accompagnerà adulti e bambini al 2020

Per festeggiare come si deve l’arrivo del nuovo anno, il Piccolo circo dei sogni di Peschiera Borromeo (Milano) propone un Veglione di San Silvestro unico nel suo genere.

Sotto il variopinto tendone, in cui si respira la magica atmosfera circense, avranno luogo il 31 dicembre 2019, a partire dalle 20.30, i festeggiamenti di capodanno.

La serata comincerà con un gran cenone assortito a buffet dove si potranno gustare tante sfiziosità, ad esempio insalata di mare, panettone gastronomico, torte salate, antipasto all’italiana. E poi ancora prelibate lasagne alla bolognese, cannelloni di ricotta e spinaci e l’immancabile piatto con cotechino e lenticchie.

La ricca cena sarà accompagnata dall’esibizione live di una bravissima cantante.

In attesa della mezzanotte andrà poi in scena “Il bosco innevato”, spettacolo diretto da Paride Orfei attraverso cui gli artisti circensi (acrobati a corpo libero, acrobati aerei, giocolieri, equilibristi, contorsionisti e tanti altri) saranno in grado di lasciare a bocca aperta i più piccoli e coinvolgere gli adulti.

«Lo spettacolo che allestiremo - spiega Paride Orfei - narra la storia dei personaggi del bosco e di come si organizzano per celebrare a dovere il rientro di Babbo Natale, al termine della consegna dei doni ai bambini di tutto il mondo. I numeri circensi previsti sono di alta scuola e sapranno regalare forti emozioni a tutti».

Seguirà il classico countdown, con il brindisi di buon auspicio e scambio di auguri. Dopodiché spazio a musiche divertenti e balli di gruppo fino alle 2 del mattino.

La festa di capodanno si svolgerà il 31 dicembre 2019, dalle ore 20.30 alle 2.00, presso il Circo in via Carducci a Peschiera Borromeo (MI). Per informazioni e prevendite: 3316522892 (anche WhatsApp) - 3491072574.

Il menù - del costo di 80 euro per gli adulti e di 40 euro per i bambini dai 3 ai 10 anni - è composto da polpettine di carne, polpettine di spinaci, nuggets, antipasto all’italiana, insalata di mare, insalata russa, torte salate, panettone gastronomico, crocchette di patate, caprese, lasagne alla bolognese, cannelloni ricotta e spinaci, cotechino con lenticchie, panettone e pandoro, frutta fresca e frutta secca, vino bianco in bottiglia, vino rosso in bottiglia, acqua, bibite per bambini, acqua, caffè, brindisi di mezzanotte con spumante prosecco.



