Grande novità de L’Angelica: nuove Tisane calde SUPERFOOD

L'Istituto Erboristico L'Angelica lancia la nuova linea di tisane Superfood: le proprietà di speciali super alimenti si uniscono a quelle di ingredienti selezionati per un'esplosione di gusto, naturalità e benessere!

Durante la stagione più fredda sorseggiare una tisana calda è più di un'abitudine, è un vero e proprio rito quotidiano. Ci si concede un momento di relax, una coccola durante o al termine di una giornata stressante, e dunque deve essere certamente gustosa, ma non solo: i consumatori oggi sono molto attenti alla cura di sé, andando alla ricerca di prodotti con ingredienti innovativi e salutistici che possano incidere positivamente sul proprio benessere. Fra questi ingredienti ci sono i Superfood, super alimenti sempre più apprezzati e ricercati sul mercato, che contengono sostanze attive a supporto del benessere dell'organismo.



L’Istituto Erboristico L’Angelica - la cui mission è utilizzare il meglio della natura, coniugando l'antica scienza delle piante officinali con l'innovazionee la costantericerca scientifica - desidera soddisfare appieno i nuovi bisogni dei consumatori e ha ideato la nuova Linea di Tisane calde SUPERFOOD!



Si tratta di una linea di 8 tisane funzionali 100% Made in Italy, realizzate con la migliore selezione di Superfood in abbinamento a ricercati ingredienti dalle particolari proprietà benefiche, per un'offerta molto completa e innovativa di gusto e benessere. Ciascun mix è stato realizzato grazie alla stretta collaborazione con Chef e specialisti del gusto, per garantire un'esplosione di sapori inconfondibili.



Le quattro novità assolute:

1) Cacao, Arancia e Cannella - Buonumore. Questa tisana è realizzata con CACAO, dalle note aromatiche ricche ed inconfondibili, in grado di regolare il tono dell’umore e sostenere il metabolismo. L’ARANCIA, dal sapore agrumato avvolgente, e la CANNELLA, dalle caratteristiche note speziate, favoriscono la digestione e al tempo stesso donano alla tisana un delizioso equilibrio di armonia e gusto.

2) Goji, Liquirizia e Cardamomo - Antiossidante. La tisana è realizzata con bacche di GOJI, e arricchita con ROSA CANINA e IBISCO ad azione antiossidante, ideali per contrastare l’azione dei radicali liberi. LIQUIRIZIA e CARDAMOMO, dalle proprietà digestive, creano un ricercato equilibrio di gusto fresco e agrumato, ideale dopo i pasti.

3) Moringa, Zenzero e Vaniglia - Sgonfiante. Questa gustosa tisana è realizzata con ZENZERO, che contribuisce al benessere del tratto gastro-intestinale favorendo l’eliminazione dei gas, con l'aggiunta di MORINGA e VANIGLIA, per donare alla tisana un gusto deciso ideale per una pausa di gusto.

4) Mora, Curcuma e Cannella - Benessere intestinale. All'interno di questa tisana troviamo la MORA, profumata e dal sapore dolce,che si unisce all’IBISCO, per fornire un supporto alla regolarità intestinale. La CURCUMA dal sapore delicato e la CANNELLA con il suo gusto speziato arricchiscono la tisana donandole unsentore deciso ed un profumo intenso. Entrano a far parte della nuova linea di Tisane Superfood:

5) Liquirizia, Zenzero e Curcuma – Benessere articolare. Gli ingredienti che compongono questa tisana, LIQUIRIZIA, ZENZERO E CURCUMA, sono in grado di favorire una corretta funzionalità delle articolazioni. Inoltre questi preziosi ingredienti offrono alla tisana un insieme unico e originale di sapori, a partire dalle noti dolci e avvolgenti della Liquirizia, per completarsi con il sapore speziato e graffiante di Curcuma e Zenzero.

6) Zenzero e Limone – Favorisce la digestione. La tisana contiene innanzitutto lo ZENZERO, preziosa pianta in grado di favorire la digestione, molto utileper placare le sensazioni di nausea. Contiene inoltre LIMONE, dalle note proprietà digestive, rinfrescanti e sgonfianti. A completare la formulazione vi sono ARANCIA e MENTA, per un connubio ideale di gusto e benessere in ogni momento della giornata.

7) Curcuma e Arancia – Protezione Antiossidante. La CURCUMA è un ingrediente particolarmente ricercato per la sua azione di protezione dallo stress ossidativo. L’azione sinergica di CURCUMA, ARANCIA e CANNELLA dona un gusto ricco e speziato alla tisana, rendendola ideale soprattutto dopo il pasto, grazie anche alle proprietà digestive di Arancia e

8) Zenzero e Cannella – Sapori d’inverno. Questa tisana dal sapore rotondo è realizzata con ZENZERO e CANNELLA ingredienti dal profumo intenso, particolarmente utili dopo le abbuffate perché in grado di favorire una corretta digestione e l’eliminazione dei gas intestinali. Completano la formulazione Tè nero, Mela, Carruba e Pimento, per una tisana dal gusto unico e avvolgente.

Modalità d'uso: per un’ottima tisana usare un filtro per ogni tazza (200 ml), aggiungere acqua bollente senza versarla direttamente sul filtro. Lasciare in infusione 5-6 minuti e dolcificare a piacere. Anche da fredda, preserva le sue proprietà benefiche.



Le Tisane calde Superfood sono naturalmente prive di lattosio, senza glutine, inoltre indicate per consumatori Vegetariani e Vegani.



I prodotti de L’Istituto Erboristico L’Angelica sono reperibili presso la grande distribuzione organizzata ed al sito www.shopcoswell.com

