Grande risultato per Verticale.net: 100.000 contenuti tecnico-scientifici scaricati da gennaio

Un nuovo traguardo per la piattaforma Verticale. net: dal 1° gennaio al 21 maggio sono stati scaricati ben 100.000 contenuti tecnico-scientifici gratuiti.



I contenuti sono articoli tecnici, case history e casi applicativi, atti di convegni e presentazioni / workshop, video di corsi e convegni. Il caricamento dei contenuti così come la fruizione degli stessi è gratuito.



Fortemente intuitivo e di rapida consultazione, negli anni il portale è cresciuto aumentando i suoi contenuti disponibili mantenendo sempre saldi i suoi punti forza: verticalità e interattività.



I suoi 30 settori merceologici – tra cui ricordiamo energia, automazione industriale, manutenzione, meccanica, informatica, edilizia/building e moli altri – categorizzano gli approfondimenti scientifici disponibili, sviluppati con la collaborazione di enti, aziende, partner e associazioni.



“Siamo molto soddisfatti del traguardo – commenta Alessio Rampini, responsabile del progetto – la piattaforma si conferma un punto di interesse per tutti i professionisti. Verticale.net sta diventando sempre più un riferimento per l’operatore che vuole trovare approfondimenti tecnici nel mondo industriale, in tutti i settori, dall’energia all’automazione, dalla domotica al petrolchimico, dalla meccanica al navale”.



L’accesso al portale è personale e gratuito, consente di consultare il vasto portafoglio di contenuti e personalizzare i settori merceologici di interesse.



Il portale è uno spazio privilegiato per ogni professionista che vuole aggiornarsi, conoscere le novità e le soluzioni tecnologiche del settore, condividere le migliori pratiche e favorire lo sviluppo e la creazione di nuovi contatti.