Grave lutto per l’industria veneta: viene a mancare l’arch. bruno gonzato, l’imprenditore di “ferro”

Il mondo dell’industria vicentina è in lutto, in particolare nello storico comparto della lavorazione dei metalli.

Si è spento domenica 26 Ottobre il dott. Bruno Gonzato, l’imprenditore del ferro battuto, capace di fondare un’azienda - la Ind.i.a spa - cresciuta moltissimo negli anni, con una presenza capillare in ogni parte del mondo.

Divenuta in poco tempo multinazionale del settore, di cui è ancora oggi indiscussa leader, non solo per fatturato ma anche e soprattutto in relazione all’offerta prodotti. L’attività produttiva e commerciale si è espansa negli anni con 22 stabilimenti commerciali in tutto il mondo. A supporto dell’esponenziale aumento di vendite registrato incessabilmente all’avviamento delle società estere, negli anni è stato necessario aumentare anche la capacità produttiva e sono stati dunque ampliati gli stabilimenti produttivi italiani, oltre che fondate altre due product companies in mercati in cui la forza lavoro fosse di più facile reperimento: Arteferro Braila in Romania e Arteferro Dohomont in Croazia.

Il dott. Gonzato era nato a Marano Vicentino nel 1947. Il manager vicentino in gioventù si era formato tra il Veneto – studi superiori all’Itis Rossi di Vicenza – e gli Stati Uniti, acquisendo competenze linguistiche fondamentali e una prima confidenza con i mercati internazionali. Fattori, questi, importanti, che poi ha saputo portare in campo per costruire la fortuna della sua azienda fondata nel 1971. Grazie alla sua tenacia e al brillante intuito, è riuscito a fondere la mentalità del Nord Est e la prospettiva internazionale dell’export, creando un impero industriale versatile nei settori dei semilavorati in ferro e in acciaio per l’edilizia, grazie alle divisioni Arteferro, IAM Design e Gonzato Contract.

Tra gli incarichi più noti portati a termine: la fornitura delle cancellate del Colosseo a Roma, le scale e i parapetti in ottone del Fondaco dei Tedeschi su progetto dello studio OMA, i ferri battuti del parco Eurodisney a Parigi ed altre prestigiose residenze private.

Architetto per percorso di studi completati a Venezia. La sua attività agli albori era partita da Schio, per poi costruire e investire sul futuro nel grande stabilimento odierno di Malo, sito in via Vicenza, dove oggi lascia “la forza del metallo e la magia che ne sprigiona” ai figli eredi, che portano avanti pieni di orgoglio e responsabilità il progetto iniziato e innalzato fino ai massimi livelli dal fondatore e tutti i suoi dipendenti che lui amava chiamare “artisti”.

Nel 2005, a Milano, fu insignito di un prestigioso riconoscimento quale imprenditore dell’anno dalla Confindustria nazionale. “Malo per noi rimane il cuore della nostra azienda – aveva detto durante un’intervista televisiva di qualche anno fa - se è vero che abbiamo numeri da industria il nostro approccio alle lavorazioni del ferro è sempre rimasto quello del buon artigiano”. Una ricetta tra il nostalgico e l’innovativo aperto ad ogni prospettiva che ha dato i suoi frutti, acquisendo notorietà e incrementando il volume d’affari su scala mondiale, con esportazioni e sedi radicate in tutto il pianeta.

“La forma d’arte rappresentata dal ferro battuto si alimenta di due ineliminabili bisogni dell’essere umano: protezione e bellezza” era solito dire l’arch. Gonzato – parole queste che hanno permesso di portare il valore artistico e culturale del prodotto in ferro battuto come un’eccellenza italiana del made in Italy nel mondo.

Ind.i.a. Spa perde un uomo di straordinaria capacità imprenditoriale, che ha sempre saputo trasmettere i propri valori in modo travolgente con lungimiranza ed innovazione. Il mondo dell’industria perde il capo di una delle aziende più importanti del nostro territorio, che nel mondo oggi offre lavoro 500 dipendenti.