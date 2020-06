Grazie alla tecnologia Phonak, l'assistenza audiologica a distanza è semplice ed immediata

Phonak implementa la suite eSolutions per offrire in tempo reale un supporto a distanza efficiente ed efficace. Si tratta di una serie di strumenti che permettono, da remoto, di effettuare test dell'udito, adattare e programmare gli apparecchi acustici, e connettere tra loro Centri Acustici e pazienti, nuovi o già portatori di apparecchi acustici. Tutto questo comodamente da casa.

Alla luce dell'attuale emergenza dovuta al virus COVID-19, questi strumenti si rivelano quanto mai importanti per garantire soluzioni concrete e rapide ai problemi uditivi.



Un recente studio, che ha esaminato l'impatto psicologico della quarantena sulle persone, ha rivelato che il distacco sociale e l'auto-isolamento sono legati ad un aumento della depressione, dello stress e dei disturbi legati all’umore. "Questi risultati sono particolarmente critici per le persone che, oltre al distacco sociale, convivono con un deficit uditivo - ha dichiarato Angela Pelosi, direttore Global Audiology di Phonak -. Sappiamo che le persone aspettano in media sette anni per cercare un rimedio alla perdita dell'udito. Il nostro intento era quello di sviluppare una tecnologia in grado di ottimizzare, in ogni sua fase, il percorso uditivo dei pazienti e garantire loro un accesso semplificato al trattamento professionale, evitando al COVID-19 di porsi come ostacolo."



Phonak è leader nello sviluppo di tecnologie e servizi che consentono la cura audiologica da remoto (eAudiologia) ormai da tempo. Inizialmente sviluppati per completare e migliorare la fornitura di trattamenti per i problemi di udito, questi strumenti sono ora diventati estremamente preziosi.



La suite eSolutions di Phonak è così articolata:

• Phonak Hearing Screener è un'app web rivolta a tutti coloro che desiderano eseguire un controllo dell'udito. E' gratuita, facile da usare e i risultati possono essere condivisi con un audioprotesista, che valuterà se la persona necessita di consulenza e può trarre beneficio dall'uso di apparecchi acustici. L'app sarà continuamente aggiornata per fornire più frequenze da testare e un maggiore accesso agli audioprotesisti;

• AudiogramDirect, recentemente aggiornato per consentire agli audioprotesisti di offrire servizi anche a distanza, può testare l'udito dei clienti direttamente attraverso gli apparecchi acustici, e permetterne un fitting da remoto;

• myPhonak è un'app che consente ai pazienti di farsi adattare, programmare e ottimizzare i propri apparecchi acustici dall'audioprotesista, in remoto e in tempo reale. Vantaggio esclusivo è il fitting "in loco", eseguito sulla base delle specifiche caratteristiche dell'ambiente acustico vissuto dal paziente, regolazione non replicabile con una tradizionale visita nel Centro Acustico.



La suite eSolutions Phonak è compatibile con tutti i Phonak AudéoTM Marvel, i BoleroTM Marvel, NaidaTM Marvel e AudéoTM B-Direct e sarà disponibile per i professionisti dell'udito e i clienti a breve.

Noi di Phonak crediamo che il buon udito equivalga al benessere e che sia essenziale per vivere la vita al meglio. Per più di 70 anni, abbiamo fortemente voluto un mondo così per tutti. Le nostre innovative soluzioni acustiche sono progettate per persone di tutte le età e per tutti i tipi di perdita dell'udito, per relazionarsi socialmente, prosperare mentalmente e crescere emotivamente. Life is on.