Graziella Braccialini al Festival delle Città di Roma

Graziella Braccialini al Festival delle Città. L’evento, promosso da Ali - Autonomie Locali Italiane, si è svolto a Roma e si è sviluppato attraverso tre giorni di confronto tra amministratori locali ed esponenti della politica nazionale con il tema “L’Italia veloce”, trattando di ripartenza economica e sociale a partire dai territori. In questo contesto nazionale era presente anche l’azienda toscana Graziella Braccialini, scelta per rappresentare l’eccellenza dell’artigianato made in Italy.

Graziella Braccialini al Festival delle Città. L’evento, promosso da Ali - Autonomie Locali Italiane, si è svolto a Roma e si è sviluppato attraverso tre giorni di confronto tra amministratori locali ed esponenti della politica nazionale con il tema “L’Italia veloce”, trattando di ripartenza economica e sociale a partire dai territori. In questo contesto nazionale era presente anche l’azienda toscana Graziella Braccialini, scelta per rappresentare l’eccellenza dell’artigianato made in Italy.

La responsabile commerciale Eleonora Gori e il direttore creativo Simone Barsi, per l’occasione, hanno consegnato alcuni doni ai relatori presenti all’evento, illustrando così i progetti della maison. La partecipazione di Graziella Braccialini è stata organizzata dal partner del festival “Si Srl” nella persona di Paola Balestri, alert manager che gestisce la comunicazione di emergenza e di pubblica utilità per tremila sindaci in Italia. «Il Festival delle Città - commenta Eleonora Gori, - ha rappresentato un’occasione per approfondire progetti e strategie per la ripartenza dopo il periodo pandemico, trattando tematiche diversificate che spaziano tra l’imprenditoria, il lavoro, lo sviluppo sostenibile, le infrastrutture e la digitalizzazione. La nostra azienda è particolarmente sensibile a queste tematiche che sono alla base del consolidamento del tessuto sociale ed economico italiano, dunque siamo felici di aver potuto partecipare a questo costruttivo evento all’insegna del confronto».