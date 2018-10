Green Island/Alveari Urbani presenta l'Apiario d'Artista a VIlla Litta

In Italia è il primo alveare urbano all’interno di un parco storico, nel Giardino di Villa Litta Lainate, di fianco al meraviglioso ninfeo ‘600esco e al viale di carpini più lungo d’Italia.

Tutti gli animali sociali hanno la necessità di costruire rifugi, nidi o tane per trovare protezione dai pericoli dell’ambiente esterno. Ma pochi raggiungono la perfezione architettonica delle api: cellette esagonali disposte l’una accanto all’altra con precisione millimetrica, studiata dagli scienziati e dai matematici, oltre che imitata dai designer d’ogni tempo. La struttura a nido d’ape è considerata un modulo perfetto, utilizzata nel design per interni, nei tessuti, nella forma modulare di agglomerati residenziali. È sorprendente come creature così piccole siano in grado di dare vita a costruzioni non soltanto di notevoli dimensioni, ma anche estremamente resistenti e dotate, in alcuni casi, di raffinati sistemi di areazione.

Proprio nel nome delle api e di questa loro straordinaria capacità ‘architettonica’, è stato realizzato da Green Island/Alveari Urbani, a cura della direttrice Claudia Zanfi, un progetto unico nel suo genere, presentato per la prima volta in Italia: l’installazione del primo alveare urbano all’interno di un parco storico, nel Giardino di Villa Litta Lainate, di fianco al meraviglioso ninfeo ‘600esco e al viale di carpini più lungo d’Italia. Il progetto, unico e lungimirante, fortemente voluto dall’amministrazione Comunale di Lainate e dalla direttrice del parco Paola Ferrario, consente non solo laboratori didattici per bambini e famiglie, bensì la diffusione della biodiversità e delle fioriture all’interno del parco, grazie all’utile lavoro fornito dagli impollinatori. Non solo miele, quindi, bensì salvaguardia della natura e della vita!



DOMENICA 21 OTTOBRE ore 15.00 laboratorio per famiglie sul meraviglioso mondo delle api e degli insetti impollinatori, percorso botanico e assaggio del miele di bosco. Sarà inoltre presentato il primo corso di apicoltura urbana per i giovani, promosso dal Comune di Lainate.



Per visitare l’APIARIO D’ARTISTA a VILLA LITTA LAINATE, Largo Vittorio Veneto 12, Lainate (MI): aperto Sabato e Domenica ore 15.00/18.00 (per orario autunnale http://villalittalainate.it).