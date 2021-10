Groupama Assicurazioni e la GF Nibali pedalano insieme

La Granfondo Nibali – 5 Mila Marche (15-17 ottobre 2021) ha siglato un accordo di partnership con Groupama Assicurazioni, da sempre vicina al mondo del ciclismo e della mobilità sostenibile

La Granfondo Nibali – 5 Mila Marche Randonnée 2021 accoglie un nuovo membro in famiglia. Groupama Assicurazioni, infatti, ha scelto di supportare l’evento che si terrà dal 15 al 17 ottobre, con quartier generale a Porto Recanati (MC). Un accordo importante per la GF Nibali, che si lega a un marchio dalla grande tradizione nel mondo del ciclismo e conferma l’appeal del progetto portato avanti dalla Regione Marche e Marche Outdoor.



“Siamo felici di supportare questo evento di portata nazionale, perché la nostra Compagnia è da sempre al fianco del mondo dello sport e, da alcuni anni, anche al mondo del ciclismo. La gran fondo, per il particolare spirito popolare e collettivo, è un evento che ben si coniuga con i valori del nostro Gruppo, che crede nella cultura dello sport, nella famiglia e nella prossimità territoriale. Le nostre Agenzie presenti su tutto il territorio nazionale sono vicine alle esigenze dei nostri clienti e attente ai loro bisogni. Promuovere un evento ecologico, sportivo e naturalistico (che consentirà di ammirare paesaggi mozzafiato durante il percorso) si sposa perfettamente con i valori insiti nel DNA della nostra Compagnia” – commenta Stefano Cecchini, Responsabile Vendite e Sviluppo Reti Groupama Assicurazioni.



“Nel mondo del ciclismo, tutti conoscono Groupama e per noi è un grande onore essere affiancati da un’azienda di tale prestigio – spiega il capo del Comitato Organizzatore della Granfondo Nibali – 5 Mila Marche, Andrea Tonti - Da subito ci siamo trovati in sintonia, perché riteniamo che la mobilità sostenibile sia fondamentale e passi anche da eventi come questi, che permettono di godersi la bicicletta e scoprire aree meno conosciute ma comunque affascinanti, di cui le Marche sono piene, e danno un importante impulso al turismo outdoor”.



Groupama sarà presente durante i tre giorni di eventi con uno stand nel Villaggio Marche & Shark Village; non mancheranno i gadget e la mongolfiera promozionale.



IL PROGRAMMA



Si parte venerdì 15 ottobre con la 5 Mila Marche Randonnée, il cui nome è tutto un programma; saranno infatti 250 i chilometri per un totale di 5000 metri di dislivello. Un vero e proprio viaggio nell’entroterra marchigiano, nel quale la pianura non è contemplata. Gli amanti dell’ultracycling troveranno terreno fertile per divertirsi.



Sabato 16 ottobre ci si potrà godere i colori del villaggio Marche & Shark, ma su prenotazione gratuita si potrà fare la ciclopedalata Bike & Family di circa 10 km alla scoperta della splendida Riviera del Conero, con sosta enogastronomica. Nel pomeriggio ci sarà la Mini GF Nibali con prove di abilità e alla sera spazio a musica e allegria dopo una cena di gala alla quale sarà presente anche Vincenzo Nibali.



Ma è domenica 17 ottobre che si potrà finalmente pedalare con il vincitore di Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta a España, Milano-Sanremo e molto altro, con partenza alle ore 8.00 per la Granfondo Vincenzo Nibali. Si potrà optare per il percorso lungo, 123 km e 2200 mt di dislivello, oppure per quello medio, 77 km con 1270 mt di dislivello, sempre immergendosi negli incontaminati colli marchigiani. I tre giorni di eventi sulla costa marchigiana, inoltre, saranno anche l’occasione ideale per godersi uno degli ultimi weekend miti dell’anno, rilassarsi in spiaggia in famiglia e ricaricare le batterie in vista dell’inverno.



Groupama in Italia



Groupama Assicurazioni è la prima filiale estera di Groupama, un Gruppo assicurativo e bancario di dimensione internazionale. Groupama Assicurazioni, con 800 dipendenti e una rete di più di 1.000 agenti, capillarmente diffusi su tutto il territorio, garantisce prossimità al cliente ed è il primo mercato del Gruppo all’estero. Le sinergie internazionali e la professionalità della sua rete consentono di proporre innovative soluzioni per la tutela delle persone, dei beni e del patrimonio ed anche delle attività professionali soddisfacendo le esigenze più evolute con un’offerta che copre tutte le aree di bisogno: la casa, l’auto, la salute, il risparmio, la protezione, la previdenza e il lavoro puntando sempre più alla vicinanza al cliente e all’innovazione.