Gruppo Pam, siglata oggi la partnership con Lekkerland

L’accordo tra le due Aziende verterà sulla gestione degli accordi di acquisto in ambito alimentare, principalmente dolciario e beverage, ma coinvolgerà anche il non food

Pam Franchising – società del Gruppo Pam - e Lekkerland Italia hanno siglato questa mattina un accordo di partnership che vedrà le due aziende collaborare a partire dal 1 gennaio 2020.



La Partnership commerciale instaurata tra le due organizzazioni verterà sulla gestione degli accordi di acquisto in ambito alimentare, principalmente dolciario e beverage, ma coinvolgerà anche il non food. Pam Franchising è uno dei più autorevoli e dinamici player della distribuzione moderna in Italia aderente al Gruppo Aicube (terzo player nazionale con una quota del 15% del mercato Italia) e Lekkerland Italia è leader nel Bel paese nella distribuzione di prodotti dolciari, beverage e d’impulso.



“Siamo molto soddisfatti di aver siglato questo accordo con un partner di rilievo come Lekkerland che è leader in Italia nella distribuzione di prodotti dolciari e d’impulso nel normal trade – dichiara Andrea Zoratti, Consigliere Delegato di Pam Franchising – Questa partnership rappresenta una tappa importante nella strategia di sviluppo di Pam Franchising che permetterà una crescita importante del fatturato Aicube. Abbiamo inoltre già in programma per il prossimo futuro altre alleanze commerciali strategiche.”



“Nella strategia di sviluppo del gruppo Lekkerland è assolutamente imprescindibile riuscire ad instaurare una proficua collaborazione con una catena della grande distribuzione per fronteggiare le sfide future e soprattutto il continuo inasprirsi delle condizioni di mercato. – dichiara Antonio Sareni, Presidente di Lekkerland Italia – Il nostro è l’unico gruppo del canale impulso che ha le caratteristiche per sviluppare un rapporto duraturo con questa tipologia di catene, siamo entusiasti di questa opportunità.”



Informazioni su Pam Panorama

Pam Panorama, società che opera con le insegne Pam, Panorama e Pam local, fa parte di Gruppo Pam, gruppo di riferimento nel mondo della grande distribuzione italiana da oltre 60 anni. I 400 punti vendita che compongono la rete Pam Panorama, tra diretti ed in franchising, sono presenti in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo.