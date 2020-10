Guadagnare scrivendo articoli: Scrivi con Neomag

Scrivere è la tua passione? Neomag ti da la possibilità di crescere online e di essere remunerare la tua dote e la tua passione.

Neomag è una realtà affermatasi nel vasto panorama dei Magazine Online, dal Marzo 2015.



Non ha l’obiettivo di educare il lettore alla cultura, ma di tenderlo, spronarlo alla curiosità, stuzzicarlo con contenuti irriverenti, talvolta strambi, se vogliamo anche eccentrici.



I nostri “contenitori culturali” affondano le loro radici nel panorama partenopeo. Da qui partono, intrisi di una forte identità, verace, e si diramano verso l’esterno.



Accogliamo nelle nostre rubriche: Art, Design, Fashion, Lifestyle, Onstage, Photoghraphy, Pills e tutte le novità, le stranezze, le curisoità dal mondo e le rileggiamo in chiave Neomag: alla #ReadCoolStayCool.



Ogni momento, dalla colazione al mattino, all’attesa in metro, alla pausa riflessiva da WC, è l’attimo giusto per strappare il nostro lettore alla routine quotidiana, alla noia della normalità, e catapultarlo in una news irriverente, provocatoria, esteticamente appagante.



Ci piacciono le sfide! Siamo a caccia di novità, di artisti, di attività, di nuove leve del Fashion, del Design, della Musica che possano raccontare qualcosa di nuovo, di inedito. Il paid to write, ovvero dove si è pagati per scrivere, è quello che stiamo promuovendo adesso.

Per riassumere in due parole: noi comunicheremo la scaletta e tu svilupperai gli argomenti per i quali ti sentirai adatto, ricevendo una remunerazione.



Può essere un buon punto di partenza per iniziare a crearti un portfolio, sviluppare esperienza ed essere pagato. Se poi fare il writer è ciò che volete fare per lavoro, la strada è più lunga ma da qualche parte devi pur iniziare.



Siamo aperti a collaborazioni, scambi, partnership, a tutto cioò che possa accrescere il nostro mondo e quello con il quale ci “contaminiamo”.



Abbiamo intervistato esponenti della comicità come Edoardo Ferrario, del Design come Alberto Nespoli, dell’Arte come Heath Kane, ma anche gruppi musicali come i Foja, coreografe come Macia del Prete.



E non abbiamo intenzione di fermarci!



Scrivici.