Gusto, qualità e convenienza. La Pasqua è prelibata con ALDI e le sue marche

Un banchetto tradizionale, nel calore della propria dimora, o un pic-nic all’aria aperta? Sono tante le modalità con cui celebrare la Pasqua, la festa più dolce e amata da grandi e piccini. L’importante è farlo sempre all’insegna del gusto, come ci invita a fare ALDI con la sua speciale selezione.



Il meglio dell’eccellenza gastronomica italiana e non solo, nel rispetto della tradizione senza dimenticare un pizzico di creatività e innovazione in cucina: grazie alle marche ALDI Gourmet, Monarc e Moser Roth, a Pasqua si portano in tavola qualità e freschezza con la promessa della convenienza del “PREZZO ALDI”.



Sfiziosi e gustosi, gli antipasti sono il modo migliore per iniziare il pranzo pasquale all’insegna della convivialità. La pregiata Bresaola di Black Angus e la Pancetta al Pepe nero della marca Gourmet sono ideali per arricchire un tagliere di salumi che celebra il patrimonio gastronomico del Belpaese. Non possono mancare i formaggi DOP, come il Gorgonzola al cucchiaio, una bontà tutta da spalmare, e l’Asiago Fresco Gourmet, prodotto esclusivamente con latte di montagna, da gustare con speziate Marmellate Siciliane per un accostamento inedito. Facili e veloci da cucinare perché già sgusciate, le Code di gambero argentino sono ideali per impreziosire un’insalata all’insegna della freschezza e dei prodotti di stagione.



Gourmet propone anche una selezione di proposte raffinate per i primi, ideali per accontentare tutti gli ospiti. Per chi ama la tradizione rivisitata in modo creativo, la scelta ideale sono le paste ripiene, come le Mezzelune con asparagi e pancetta, i Ravioli con mozzarella di bufala e friarielli e i Ravioli con Asiago DOP e carciofi, o i sempre apprezzati Ragù di cervo, capriolo e anatra. Per chi cerca un piatto dall’effetto sorprendente, ALDI propone le Tagliatelle aromatizzate al vino primitivo, al limone o al tartufo, perfette per un primo piatto gourmet e ricercato. Per esaltare i loro sapori, non può mancare il Grana Padano DOP Riserva grattugiato, nel pratico pack richiudibile per preservare tutto il suo aroma.



Tradizionale o creativo che sia, ogni pranzo pasquale non può dirsi concluso senza i classici dolci, come l’immancabile Colomba, che Gourmet propone nella variante Classica, in elegante confezione regalo incartata a mano, o farcita con invitante Crema al pistacchio, o una sfiziosa variante come i Profiteroles al cacao. Per gli amanti del cioccolato, Gourmet propone l’uovo di Pasqua al cioccolato fondente con nocciole intere, per i palati più esigenti e Monarc rende felici i bambini con i simpatici Coniglietti, Perfetti a Pasqua, ma anche tutto l’anno, gli Ovetti assortiti Moser Roth, da gustare in ogni momento della giornata.



