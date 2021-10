Halloween: pirati, maschere e brividi di festa al Villaggio delle Zucche di San Martino Siccomario

Trick or Treat? Alle porte di Pavia le celebrazioni per il carnevale da paura più atteso dell’anno danno appuntamento dal 30 Ottobre all’1 Novembre con attrazioni, musica, laboratori e apertura straordinaria fino all’1 di notte Pumpkin Patch Pura Vida Farm Il Villaggio delle Zucche c/o PuraVida, Via Piemonte, Località La Lanca - San Martino Siccomario (PV)

Conto alla rovescia: ormai manca davvero poco alle celebrazioni per Halloween e al consueto, immancabile, amletico quesito… dolcetto o scherzetto?

Al Villaggio delle Zucche di San Martino Siccomario l’appuntamento con Halloween prevede un fine settimana di tre giorni da sabato 30 Ottobre a lunedì 1 Novembre ed il parco aperto non solo di giorno a partire dalle 10 ma anche dalle 19,30 all’1 di notte: durante il giorno sfilate in costume, giochi d’animazione e laboratori per festeggiare insieme la festa più paurosa dell’anno che gli organizzatori hanno deciso di dedicare a pirati e bucanieri da leggenda. Jack Sparrow, il Capitano Morgan, Capitan Uncino, Anne Bonny e Mary Read, Grace O’Malley e Angelica figlia del pirata Barbanera animeranno il parco e nel corso dell’apertura serale non mancheranno pista da ballo e DJ per far scatenare grandi e piccini.



Attivo da oltre un mese, il Villaggio delle Zucche Pumpkin Patch firmato da PuraVida Farm a San Martino Siccomario (Pv) sarà aperto fino al week-end del 6 e 7 Novembre. Ogni fine settimana un tema ma soprattutto numeri da tutto esaurito: al botteghino ancora biglietti ma in numero ridotto e ad orari variabili.

Il Pumpkin Patch un'immensa distesa di zucche tra cui scegliere e acquistare la preferita: ad ognuno la propria, nature o decorata grazie al Laboratorio di Pittura sempre attivo. La raccolta delle zucche è anche occasione per fare beneficenza visto che parte del ricavato dalla vendita sarà devoluto alla Croce Rossa.

Divertimento assicurato per grandi e piccini: ogni fine settimana il parco di 35mila metri quadrati alle porte di Pavia si trasforma in un parco a tema e si riempie di allegria e di gioia, di famiglie che lo scelgono come meta per passare una giornata spensierata tra giochi e creatività. Tra le tante attrazioni i trattorini a pedali ed elettrici che faranno provare ai più piccoli un'esperienza di guida per i piccoli piloti di domani in totale sicurezza. E poi i pedalò per esplorare la lanca insieme a tutta la famiglia, direttamente dall'acqua. Animali della fattoria, ed asinelli e i pony che non vedono l'ora di accompagnare i più piccoli in una passeggiata nel parco. Inoltre i più piccoli potranno nuotare in magiche vasche di mais e di riso e fare capriole in un mare davvero speciale. E ancora i gonfiabili dove saltare, giocare e divertirsi anche se fuori piove; ed il labirinto di paglia dove perdersi.

In base al tema verranno proposti laboratori creativi differenti quali quello di pittura con il cioccolato, di decorazione delle zucche o il laboratorio d’orto: occasioni perfette per scatenare la fantasia e mettere alla prova la propria creatività dando vita a creazioni da portare a casa a chi non era con voi o come ricordo di una giornata speciale.

Aperto anche in caso di maltempo, il Pumpkin Patch PuraVida Farm è anche: ristorante con menù alla carta a pranzo e cena e piatti tipici del territorio (la prenotazione è consigliata); corner per grigliate, hamburger, hot dog, patatine fritte e pop corn American style. Inoltre ogni pomeriggio a partire dalle 16:00 disponibili caldarroste e vin brulé. Gli organizzatori hanno inoltre allestito un mercatino di prodotti tipici.

L’accesso al villaggio è consentito solo ai soggetti muniti di Green Pass in base all’articolo 9 bis del dl 52/2021.



I bambini dagli 0 ai 3 anni (nati dal 2018 al 2021) entrano gratis. L'ingresso per i portatori di disabilità fisica permanente con accompagnatore avranno diritto ad un codice sconto. In questo caso la prenotazione deve avvenire via e-mail all'indirizzo bigliettionline@puravidafarm.it il pagamento può avvenire direttamente in cassa, oppure attraverso il sito con il codice sconto che riceverete via e-mail. Prezzo al 50% sia per il portatore di disabilità che per l'accompagnatore. I biglietti sono acquistabili sul sito www.puravidafarm.it o direttamente all'ingresso, la precedenza spetterà ai prenotati, quindi per assicurarvi la vostra visita al Villaggio delle Zucche scegliete la data che preferite e prenotate subito.

Ogni sabato e domenica dal 18 settembre al 7 novembre con apertura straordinaria lunedì 1 novembre

In caso di maltempo, vi consigliamo di munirvi di stivali da pioggia, impermeabile o giacca a vento e ombrello per tutta la famiglia.