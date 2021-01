Si sa, quando si decide di soddisfare la voglia di hamburger, nasce sempre il dubbio amletico: quale birra associare? Scopriamo insieme...

Hamburger e birra: come abbinarli?



Che sia per un week end o una giornata di riposo dagli impegni giornalieri, che sia per un pasto solitario o in compagnia di amici e parenti, quello che non può mancare assolutamente è il gusto derivante dall'associazione tra la giusta birra e il perfetto hamburger.



Dopo avervi deliziato qualche settimana fa con la vera storia dell'hamburger, definito da molti come la quinta essenza della cucina americana, poi diventato internazionale grazie alle diverse sfumature gastronomiche che negli anni lo hanno modernizzato, oggi noi di RUE BURGER vogliamo portarti all'interno di un viaggio gastronomico che sappia farti scegliere il giusto abbinamento tra hamburger e birra.



Bionda, rossa o scura, doppio malto o aromatica, oggi il mondo delle birre( ti invitiamo a dare un'occhiata alla nostra proposta si è arricchito talmente tanto che sembra quasi impossibile saper sempre scegliere quella giusta.



La regola di partenza è una sola: più è delicato il panino, più è delicata la birra. Di conseguenza più sarà elaborato il panino, più la birra dovrà possedere un sapore più corposo e importante.



Dunque se sei curioso non ti resta che continuare a leggere.



Carne e birra bionda: la semplicità di non sbagliare



Tra le birre che vengono definite bionde se ne celano diverse, ma le più diffuse sono le Pils e le lager. Entrambe sono birre a bassa fermentazione e seppur con differenza possono accompagnare carni rosse di qualità come burger di Fassona o di Scottona. Le nostre proposte sono:



-Lisa, BDB, lager



- My Anonia, BDB, Imperial Pils



IPA, la birra dal retrogusto amaro



Consumata sempre di più dagli Italiani e da tutti coloro che amano questo settore è una birra dalle origni anglosassoni che nel 1700 doveva essere esportate in India allora colonia del governo inglese. Da qui deriva il suo nome, nonchè acronimo di India Pale Ale. Una birra ad alta fermentazione è adatta come abbinamento agli hamburger conditi con salse piccanti e carni gustose come quelle di pollo e di maiale.



Un birra dal carattere decisamente forte. IL nostro consiglio é:



Goose Island, IPA

Birra rossa per gli amanti dei sapori decisi



Questo che vi presentiamo adesso è per chi si considera un livello esperto. Se scegli un ottimo hamburg di angus oppure un hamburger di salsiccia, allora la scelta deve ricadere con un ale belga che possieda un buon corpo e che non risulti troppo alcolica.



La birra rossa dunque è quello che fa al caso tuo.



Un esempio è quella di ti proponiamo noi. Una birra doppio malto d'abbazia, composta da malto scuro, mais, luppolo e spezie ( come ad esempio il coriandolo). Una selezione fruttata ma dolce al tempo stesso, con un retrogusto lungo.



Noi ti consigliamo:



Leffe Rossa, Belgian Ale



Dunque, l'accoppiata hamburger e birra, risulta essere sempre la soluzione vincente, ma per esaltare le qualità delle materie prime è essenziale spare azzeccare l'abbinamento giusto.



Come vi abbiamo appena mostrato le birre infatti non sono tutte uguali: sapore, grado alcolico, aroma e retrogusto sono quelle caratteristiche univoche cha cambiano a seconda di ogni scelta.



Farti conoscere come creare una perfetta armonia tra i vari piatti e le diverse tipologie di birre è quel consiglio che si rivela come mossa estremamente utile.



Abbinare perfettamente hamburger e birra è a nostro avviso il modo migliore per creare un gioco di equilibri fatti di sensazioni, esaltando il piacere del palato.