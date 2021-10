Hamerica’s, la catena di cucina a “stelle e strisce”, sceglie Heura come protagonista del suo nuovo menù

Succosi, saporiti e con il più basso contenuto di grassi saturi in assoluto, le carni a base vegetale di Heura soddisfano il palato e strizzano l’occhio all’ambiente

Heura Foods, il marchio spagnolo di carne vegetale presente in 17 paesi, si rafforza nella ristorazione attraverso la partnership con Hamerica’s, la rinomata catena con oltre 27 ristoranti divenuta sinonimo di cucina di qualità secondo la più autentica tradizione americana.



Chi ha detto che la carne plant based non possa far venire l’acquolina in bocca?

Dal 1° novembre in tutti locali Hamerica’s i food lover potranno assaporare un fantastico e variegato mix di ricette a base di carne plant based di Heura. Si parte con due declinazioni di burger - Cheese Burger e Smile Burger, quest’ultimo una prima assoluta, a base di Heura Burger - i Nuggets vegetali

serviti con patatine fritte, per poi passare a Caesar Salad con i bocconcini di pollo fino ai Tacos con gli straccetti di pollo e dimostrare anche ai più scettici come si possa soddisfare il palato strizzando l’occhio all’ambiente.



Plant based vuol dire mangiare sano, strizzando l’occhio all’ambiente

Sano, sostenibile e soprattutto gustoso, il burger di Heura deve la sua unicità al team di ricerca & sviluppo della start-up spagnola che è riuscito a conferire al prodotto una succosità, capace di convincere anche i carnivori più accaniti, mantenendo i più bassi livelli di grassi saturi in assoluto. Questo è stato possibile grazie all’innovativa intuizione di utilizzare un analogo del grasso estratto dall’olio extra-vergine di oliva che riduce dell’85% la quantità dei grassi saturi. Questa proposta tutta mediterranea, la rende un unicum nel panorama delle carni di origine vegetale.



“Dal 2016, anno di fondazione del brand, l’azienda ha sempre lavorato su tre importanti aree di sviluppo: l’innovazione, la qualità e la sostenibilità. Siamo una realtà unica nel mondo del food retail italiano, con ristoranti caratterizati da una grande unicità. Infatti, oltre il 30% dei nostri arredi vive una seconda vita nei nostri locali grazie all’utilizzo massiccio di materiali di recupero. Inoltre, è ampio l’uso di materiali compostabili e riciclabili. Con 27 ristoranti nelle principali città italiane, siamo oggi pronti ad includere nel nostro assortimento un’azienda unica ed innovativa come Heura, per continuare insieme un percorso di crescita sostenibile.” - commenta Davide Gionfriddo, CEO di Foodelicious (proprietaria del marchio Hamerica’s)



“I nostri prodotti vogliono sfatare il falso mito per cui mangiare sano vuol dire rinunciare al gusto. Siamo un’azienda che fonda le sue radici nella tradizione culinaria mediterranea e per questo creiamo carni vegetali che in soddisfino i gusti di tutti coloro che amano mangiar bene come noi. Il fatto che una catena come Hamerica’s, nota per la sua abilità nell’utilizzo della carne nelle ricette, abbia deciso di scommettere sui nostri prodotti ci rende estremamente orgogliosi e consapevoli di essere sulla giusta strada. - commenta Marc Coloma, co-founder e CEO di Heura -. Il futuro del clima passa anche da quello che mettiamo nel piatto, per questo è importante introdurre opzioni che mettano il consumatore nella posizione di poter scegliere”.



Un menù per tutti i gusti

A differenza di altre realtà del foodservice, Hamerica’s ha deciso di creare non solo una ricetta, ma un vero e proprio menù a base vegetale con cinque novità. “Assaggiati tutti i prodotti di Heura abbiamo compreso che potevamo offrire ai nostri clienti un percorso culinario più variegato, e che oggi le alternative plant based sono davvero divertenti e saporite. I nuggets, ci hanno conquistato per il mix croccantezza e morbidezza, un’opzione che verrà sicuramente apprezzata dalle mamme per i propri bambini; così come la consistenza dei bocconcini di pollo che troviamo ideali per la nostra Ceaser Salad” – conclude Gionfriddo



Cheese Burger – Burger Heura, cheddar, insalata e pane

Smile Burger – Burger Heura, pomodori, cipolla caramellata, maionese vegana alla barbabietola, e pane servito con patate dolci fritte a bastoncino

Nuggets – Nuggets Heura serviti con una manciata di patatine fritte

Caesar Salad – Bocconcini di pollo Heura, insalata, scaglie di grana, crostini e salsa caesar

Tacos – tortilla di mais, straccetti di pollo Heura, formaggio, guacamole, pico de gallo, insalata iceberg e salsa chipotle.



Informazione su Hamerica’s

Hamerica’s è una giovane azienda di food retail, specializzata in autentica cucina americana. Burger, smoked meat, tacos, bowl, il tutto condito con attenzione alla qualità e alla sostenibilità. Grazie ad un sapiente mix tra originalità delle location - ogni ristorante è unico, grazie all’utilizzo di numerosi oggetti di recupero - e alta qualità degli ingredienti e delle materie prime, l’azienda è diventata, in soli 5 anni, un unicum nel panorama della ristorazione nazionale.

Con 27 store in 15 città nelle principali aree urbane del paese, 200.000 hamburger cucinati e 800.000 clienti serviti, Hamerica’s rappresenta una delle più importanti aziende di Food retail del nostro paese, dando lavoro ad oltre 200 persone.



Informazioni su Heura Foods

Heura è una startup specializzata nella produzione di carne a base vegetale fondata nell'aprile 2017 dagli attivisti alimentari Marc Coloma e Bernat Añaños. La sua missione è quella di creare prodotti che renderanno l'attuale sistema alimentare obsoleto e accelerare la transizione verso uno in cui gli animali sono fuori dall'equazione. La loro eredità culinaria mediterranea si riflette nei loro prodotti: olio extravergine di oliva, etichetta corta, alti valori nutrizionali e gusto. Heura, l’unica brand plant based meat ad aver ottenuto la certificazione B-Corp, è attualmente presente in 4.000 punti vendita in 17 paesi del mondo: Spagna, Andorra, Portogallo, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Belgio, Italia, Polonia, Singapore, Hong Kong, Vietnam, Malesia, Messico, Egitto, Canada e Cile.