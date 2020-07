HAPPY GAVI! Estate 2020: la Denominazione del Gavi Docg in festa

Un grande evento diffuso tra le cantine, i ristoratori e gli operatori che offrono accoglienza, cultura e turismo: è "Happy Gavi! Estate 2020”, l'invito del Consorzio Tutela del Gavi a scoprire, gustare e vivere l’intero territorio degli 11 Comuni della denominazione.

Portabandiera del territorio con il Gavi Docg, il Consorzio Tutela del Gavi - rimandato al prossimo anno il tradizionale Festival - promuove l'offerta turistica integrata della denominazione con " Happy Gavi! Estate 2020". Un evento diffuso che, per tutta l'estate, animerà il territorio del Grande Bianco Piemontese tra concerti sotto le stelle, degustazioni di vino e tipicità alimentari in vigna e cantina, percorsi in e-bike nella natura, wellness tra i filari, arte, shopping e cultura.



L'obiettivo è rendere il Gavi una destinazione turistica organizzata e appealing, promuovendo l'offerta del territorio in modo sistemico ed efficace e favorendone una agevole fruibilità. Consultando il palinsesto degli eventi su www.consorziogavi.com/HAPPYGAVI-Estate-2020.pdf chi già vive e frequenta la zona, così come winelovers e turisti provenienti da Liguria, Lombardia e dalle altre zone limitrofe del Piemonte, potranno (ri)scoprire il comprensorio del Gavi, attraverso un turismo slow, sostenibile, culturale e genuino, capace di riservare diverse sorprese.



"Happy Gavi! Estate 2020" rientra all’interno di Destinazione Gavi, il progetto di sviluppo dell’enoturismo del Consorzio Tutela del Gavi. “Promuovere le esperienze e la conoscenza del nostro territorio valorizzando l’offerta safe, di prossimità e di qualità che la Destinazione Gavi assicura - commenta il presidente Roberto Ghio - è l’obiettivo condiviso di tutti gli operatori e le realtà del Gavi, che così dimostrano di poter lavorare in modo coordinato e sinergico per il bene comune.”



Spaziando tra cultura, sport, buona tavola, vino, shopping e natura, le iniziative di "Happy Gavi! Estate 2020" consentono di costruire programmi personalizzati scegliendo tra le varie proposte a seconda dei propri gusti ed interessi:



Alla scoperta dei produttori del Gavi

Per tutti i week-end e fino a settembre, i Produttori del Gavi Docg propongono a winelover e turisti diverse attività nei vigneti e nelle cantine del Grande Bianco Piemontese: lezioni di pilates, pic-nic e passeggiate tra i filari; degustazioni guidate di vino accompagnate dalle tipicità locali tra cui il formaggio Montebore, la Farinata di Novi e la "Fugassa"; pranzi, aperitivi e cene tra le vigne in collaborazione con chef, gastronomie e ristoranti della zona.



Borghi in festa

I Comuni del Gavi Docg organizzano serate, degustazioni ed eventi alla scoperta delle tradizioni e dei sapori di questa terra di confine così vicina al mare. Con "Gavi Borgo Aperto" i ristoranti e i bar, nel centro di Gavi, propongono il meglio dei prodotti tipici locali in abbinamento al Gavi Docg - da giovedì a domenica, fino a tutto agosto. Due gruppi musicali giovani e dinamici - "I Demueluin" e "Carlo Denei e Mirko Gaodi" - animano le vie del borgo, nei fine settimana d'agosto, con "Cantando sotto le stelle" a cura della Pro Loco di Gavi in collaborazione con alcuni esercizi commerciali gaviesi. A Novi Ligure con "A Tavola sotto la Torre" - ogni venerdì, sabato e domenica sera fino al 14 agosto - il Parco Castello si trasforma in un grande dehors con i ristoratori novesi e i produttori del Gavi e dell'Ovada Docg. A Serravalle Scrivia, in collaborazione con l'associazione turistica Pro Loco, musica e divertimento, il 14 agosto, con la magia del "Piano Bar" del maestro Maurizio Moro, mentre a settembre va in scena la "Festa della ‘Cuntrò ‘d Sua’" con spettacoli, eventi, curiosità, solidarietà e golosità tra le piazzette e i vicoli del centro storico.



Arte, musica e cultura

Le associazioni culturali propongono percorsi nella storia, arte, musica e folclore delle Terre del Gavi.



Per gli amanti della musica il programma di "Happy Gavi! Estate 2020" prevede diversi appuntamenti: "I giovedì di Novi con lo spettacolo “Cello Ribelle” il 30 luglio e il concerto d’organo del novese Alessandro Urbano il 5 agosto; le "Settimane musicali internazionali" in diverse località in collaborazione con l'Associazione Oltregiogo e con la direzione artistica di Gianluca Faragli e, infine, i più grandi contrabbassisti a livello internazionale riuniti a Tassarolo per il "Premio Internazionale Carlo Capriata", organizzato dal Comune in collaborazione con l’Orchestra classica di Alessandria. Storia e cultura con le visite guidate al "Forte di Gavi" che domina e protegge il borgo, e all'"Area Archeologica Libarna" dove ammirare il mosaico di Licurgo e Ambrosia e assistere, nell'antico teatro romano, alla rappresentazione "Aulularia" a cura dell’Associazione culturale Libarna Arteventi, domenica 20 settembre nell'ambito delle "Giornate Europee del Patrimonio".



Spettacoli, dibattiti e film con "Attraverso Festival", realizzato in collaborazione con Aree Protette Appennino Piemontese per valorizzare le bellezze paesaggistiche ed artistiche della zona, creando connessioni tra comunità, enti e istituzioni del Piemonte. Tra gli ospiti Niccolò Fabi, Ascanio Celestini, Stefano Massini ed Enrico Rava con Francesco Bearzatti e Giovanni Guidi.



Lo sport: per gli appassionati delle 2 ruote "Wine e-bike nel Gavi" propone quattro percorsi per esplorare, pedalando, il territorio del Gavi Docg, i sentieri nel Parco Capanne di Marcarolo e i laghetti del Gorzente attendono chi ama il trekking e la natura e i golfisti hanno a disposizione 3 green: Golf Club Colline del Gavi a Tassarolo, Villa carolina Golf Club a Capriata d'Orba e Serravalle Golf Club a Serravalle Scrivia. Infine, lo Shopping al Serravalle Designer Outlet, il più grande Outlet d’Italia e d’Europa con oltre 230 negozi, aperto nel weekend fino a tarda sera.



Il programma di "Happy Gavi! Estate 2020", completo di date, orari, costi e modalità di prenotazione, in continuo aggiornamento su www.consorziogavi.com/HAPPYGAVI-Estate-2020.pdf.