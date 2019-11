HEATH&HEATHER  lancia il Tè Verde biologico per ricette speciali

Ricette uniche e ingredienti 100% naturali e biologici per Infusi, Tè e Tisane che da quasi cento anni sono il fiore all’occhiello della pura tradizione erboristica inglese

Nel 1920, infatti, i fratelli Samuel e James Ryder danno vita a HEATH&HEATHER, una sorta di antica “Compagnia delle erbe biologiche”, con lo scopo di fornire efficaci rimedi erboristici e soluzioni naturali per migliorare la salute e il benessere di tutti.



La natura inglese ha senza dubbio fortemente ispirato i fratelli Ryder nella loro ricerca e nella loro sperimentazione di ricette inedite a base di erbe officinali, di arbusti e di frutta, tanto da riuscire a creare un catalogo di Tè e Infusi sempre più ampio e ricco di proposte.



Oggi, il Marchio HEATH&HEATHER è presente in oltre trenta Paesi nel mondo con una gamma che ci viene in aiuto con Tè e Infusi energizzanti, dimagranti, stimolanti, utili per la digestione, per i disturbi del sonno o semplicemente rilassanti.



Dall’autentico Tè Verde da agricoltura biologica, accuratamente selezionato dagli esperti miscelatori di HEATH&HEATHER, ecco una gamma che unisce le note proprietà benefiche della Camelia Sinensis a ingredienti naturali e di eccellente qualità. Il risultato sono Tè deliziosi, originali, perfetti per una pausa rilassante in queste fredde giornate invernali.

Aloe Vera, Avocado, Zenzero, Cocco, Miele Manuka e Tè Matcha arricchiscono queste ricette straordinariamente semplici rese ancora più invitanti dalle meravigliose confezioni floreali in carta riciclata che racchiudono le bustine.