Hikvision: conteggiare le persone e verificare i distanziamenti per una sicurezza che cambia giorno dopo giorno. Su secsolution magazine

In tempi che ci hanno visto cambiare abitudini e regole a cadenza pressoché settimanale, con disposizioni non sempre lineari e talvolta apertamente contraddittorie, proporre soluzioni capaci di adattarsi con prontezza alle nuove richieste avanzate dal mercato o dalle norme, diventa un must. Hikvision, produttore numero uno al mondo di sistemi e tecnologie di sicurezza, pone da sempre al centro l'investimento, inteso come nuova risorsa per ottimizzare e incrementare il business del cliente.



Flessibilità tecnologica per proteggere l'investimento



Per spostare il baricentro da centro di costo a centro di investimento, occorre oggi più che mai accompagnare i clienti in un percorso che si mostra per sua natura dinamico e dai contorni incerti. La flessibilità tecnologica è la chiave per proteggere l'investimento e assicurare la soddisfazione in tempi che cambiano a velocità mai viste prima. Un esempio? La consolidata tecnologia per il conteggio delle persone People Counting firmata Hikvision acquista con l'emergenza che ha interessato il nostro paese nuove funzionalità e nuovi applicativi per sostenere le imprese nelle operazioni di controllo degli accessi, di rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.



Dal marketing alla sicurezza sanitaria



Finora le soluzioni di People Counting con tecnologia Deep Learning avevano come finalità, soprattutto in area retail, di estrarre dati a fini statistici per operare valutazioni di marketing e merchandising e di ottimizzare i flussi di lavoro, comprimendo i costi e migliorando l'esperienza d'acquisto. In questa fase, che pone la salute collettiva al centro di qualunque valutazione e impone di ridurre la densità delle persone da accogliere, le soluzioni Hikvision per il conteggio delle persone assumono nuove funzionalità di controllo per garantire accessi limitati e diluiti agli edifici: dalle attività commerciali alle realtà produttive, dagli edifici pubblici agli esercizi aperti al pubblico.



Conteggiare gli accessi per ridurre i rischi



Le telecamere People Counting di Hikvision permettono di automatizzare i processi conteggiando le persone in entrata e in uscita e di garantire un monitoraggio costante e real time di quante persone si trovano all'interno dell'edificio. Se si rientra nella soglia prefissata, le immagini appaiono in colore verde; se invece la soglia viene superata appare un alert di colore rosso, che può inviare a monitor, display o schermi di digital signage un avviso, anche sonorizzato, con il quale si prega i prossimi utenti di attendere il proprio turno di ingresso.



E per le distanze?



Conteggiare le presenze all'interno di un edificio di grandi dimensioni senza però verificare che le stesse rispettino il necessario distanziamento sociale potrebbe non rispondere pienamente alle finalità imposte dalle disposizioni precauzionali messe in campo dal Governo. Ebbene, la stessa telecamera può incorporare, oltre al conteggio delle persone, anche l'algoritmo che valuta il Social Distancing, ossia il distanziamento tra la popolazione per un'area predefinita. In sostanza: che venga rispettato il necessario distanziamento sociale tra le persone ammesse all'ingresso. Le due funzioni possono quindi essere abbinate all'interno dello stesso hardware. Come?



Valore retrofit



Per godere delle nuove funzionalità di gestione, chi già dispone di telecamere Hikvision potrà limitarsi ad aggiornare il firmware del recorder (è gratis!), oppure – nel caso questo mancasse – dovrà aggiungere il registratore che gestisce le telecamere e attivare le nuove funzionalità.

Chi invece disponesse di telecamere IP di terza parte potrà attivare i registratori intelligenti Hikvision della serie Deep in Mind, che permettono all'impianto di svolgere funzioni di conteggio. Il tutto, ovviamente, al netto delle attività di reporting e statistica originarie, che continuano ad essere attive ed a mostrare la loro valenza anche soltanto per valutare le aperture e le chiusure orarie.





Doppio uso



Alcune funzioni tradizionali delle soluzioni di People Counting possono peraltro essere di per sé utilizzate in modo diverso: non solo per valutare le preferenze dei consumatori e per ottimizzare turni e tempi morti dell'attività, ma anche per identificare ad esempio un bambino (che con tutta probabilità apparterrà allo stesso nucleo familiare di chi gli sta vicino) rispetto ad un adulto. La funzione di “filtro altezza” può quindi essere anche in questa fase mostrare una nuova valenza.



Stablità alla base della flessibilità



In una situazione in costante dinamismo, dove i punti di riferimento cambiano giorno dopo giorno disorientando imprese e cittadini, è essenziale potersi affidare ad un soggetto solido, presente e radicato sul territorio, capace di trainare l'industria con un dipartimento R&D in costante aggiornamento anche su tematiche come la compliance al GDPR, lato privacy e cyber. Con 40.000 collaboratori, una crescita media del 34.6% e 8,26 miliardi di dollari di fatturato 2019, oltre a varie filiali nel mondo e in Italia a supporto dei propri Distributori Autorizzati, Hikvision offre garanzie di solidità, stabilità e presenza del lungo periodo che solo il numero uno al mondo può assicurare.



Per ulteriori dettagli: www.hikvision.com/it