Hilton Molino Stucky ottiene la nomination ai World Travel Awards come “World’s Leading Conference Hotel 2019”

Le votazioni sono aperte fino al 20 ottobre 2019 Dopo il grande successo alla 26a edizione europea dei World Travel Awards, riaprono le votazioni a livello mondiale. L’Hilton Molino Stucky di Venezia già detentore per il settimo anno consecutivo dal 2013 dei titoli “Europe’s Leading Conference Hotel” e “Italy’s Leading Conference Hotel”, riceve la nomination come “World’s Leading Conference Hotel 2019”.

Le votazioni sono aperte fino al 20 ottobre 2019



Dopo il grande successo alla 26a edizione europea dei World Travel Awards, riaprono le votazioni a livello mondiale. L’Hilton Molino Stucky di Venezia già detentore per il settimo anno consecutivo dal 2013 dei titoli “Europe’s Leading Conference Hotel” e “Italy’s Leading Conference Hotel”, riceve la nomination come “World’s Leading Conference Hotel 2019”.



World Travel Awards, istituzione mondiale dal 1993 e oggi massimo marchio di garanzia di qualità, riconosce, premia e celebra le eccellenze del mondo del turismo.



Dal 12 settembre fino al 20 ottobre 2019, tutti potranno votare l’Hilton Molino Stucky attraverso il sito dedicato: www.worldtravelawards.com/vote



Questo moderno capolavoro Veneziano è la location perfetta per organizzare qualsiasi tipo di evento. Situato sulle sponde dell’Isola della Giudecca l’hotel è facilmente raggiungibile dall’aeroporto e dalla Stazione di Venezia. Con all’attivo un’organizzazione di oltre 100 eventi l’anno, il Molino Stucky si distingue per essere il più grande hotel congressuale del Triveneto, con una sala plenaria in grado di accogliere fino a 1000 delegati.



Grazie alla modularità degli spazi e alla presenza di altre 13 sale di diverse dimensioni, l’hotel è ideale per congressi, conferenze e presentazioni. La magia e lo charme della location davvero esclusiva, all'interno di un mulino magnificamente restaurato, aumentano ancor di più grazie alle numerose possibilità per funzioni di gruppo che l’hotel offre: da una terrazza con vista sul Canale della Giudecca, al rinomato Skyline Rooftop Bar. Fiore all’occhiello la terrazza della piscina panoramica che, ideale per cocktail, regalerà ai vostri delegati un’emozione senza tempo. A rendere il vostro evento una vera esperienza, non solo l’expertise Hilton ma anche un servizio attento e dedicato grazie a una squadra di 40 specialisti pronti ad interpretare e soddisfare qualsiasi esigenza del cliente.



Un impegno riconosciuto in primo luogo dagli ospiti, tanto che l’Hilton Molino Stucky è stato l’hotel più recensito nel 2018 e molti sono i complimenti che il team riceve per la capacità di anticipare le richieste del cliente. Tra questi quello ricevuto dal team di Iela (International Exhibition Logistics Association) a seguito dell’evento recentemente ospitato: “Non è per noi semplice realizzare un evento che soddisfi tutti. Ma grazie a voi – dai primi momenti fino alla conclusione dell’evento – abbiamo ricevuto un eccellente customer service! Abbiamo apprezzato moltissimo come vi siete presi cura del nostro evento assistendoci nell’evitare di commettere anche il più piccolo degli errori. La vostra devozione, il vostro intuito, la vostra passione e il vostro occhio critico hanno reso questo evento un’esperienza. A Venezia ci siamo sentiti a casa e abbiamo apprezzato enormemente il modo in cui avete curato ogni minimo dettaglio. GRAZIE!!!"



Per maggiori informazioni: venice_events@hilton.com | 041 2723 523 Giudecca 810, 30133, Venezia, Italia TEL: 041 2723 311 http://molinostuckyhilton.it/



Hilton Molino Stucky

Hilton Molino Stucky Venice, pluripremiato e riconosciuto tra i migliori hotel a livello internazionale, si distingue nel panorama dell’ospitalità della città lagunare per essere l'hotel più grande (379 camere e suite) e per essere l’hotel con la più alta piscina panoramica. Definito come “un moderno capolavoro veneziano”, è ospitato all’interno di un ex molino di fine Ottocento, sulle sponde dell'Isola della Giudecca. Sette unici ristoranti – incluso lo Skyline Rooftop Bar con "la vista migliore di Venezia" rappresentano un'offerta gastronomica d’eccellenza.