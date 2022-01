HOSIS Milano crea nuove calzature e per il canale e-commerce seleziona i modelli più trendy in vera pelle di qualità al miglior prezzo

Oggi HOSIS Milano si propone con una promozione eccezionale, ideata per testare con mano la qualità del prodotto e degli standard di servizio di customer care, che contribuiscono a rendere l’esperienza di acquisto sulla piattaforma di HOSIS Milano sicura, affidabile e sorprendentemente conveniente!

Grazie all’expertise di settore, vengono selezionati per il canale e-commerce i modelli più trendy e trasformati in scarpe in vera pelle di qualità, al miglior prezzo, che uniscono il know-how italiano ad uno stile cosmopolita.



HOSIS Milano nasce a Vimercate (Milano) nel 2020, ma ha già alle spalle un expertise di 40 anni nel settore calzaturiero: una lunga conoscenza che porta con sé una grande capacità nella scelta dei modelli più di tendenza, senza rinunciare alla qualità e ad un prezzo contenuto.



Tutte le linee, 5 per l’esattezza, si rivolgono a donne che vogliono esprimere il proprio carattere, il loro stile, il personale modo di rappresentarsi, associando queste calzature a qualsiasi tipo di abbigliamento per sentirsi “liberi di essere”, in qualsiasi momento della giornata.



Per HOSIS Milano è importante creare calzature che sappiano esprimere le tendenze del mercato più attuali, interpretando e rispettando la personalità e l’unicità di ognuno senza schemi, con la garanzia della qualità dell’Italian Design, del comfort della vera pelle e del miglior rapporto qualità/prezzo.



Oggi HOSIS Milano si propone con una promozione eccezionale, ideata per testare con mano la qualità del prodotto e degli standard di servizio di customer care, che contribuiscono a rendere l’esperienza di acquisto sulla piattaforma di HOSIS Milano sicura, affidabile e sorprendentemente conveniente!

> 1+1 omaggio Su ogni acquisto di due paia di calzature, il meno caro te lo regala HOSIS Milano!

> spedizione gratuita su tutti gli ordini superiori a 70 euro

> reso gratuito su tutti gli ordini 1+1

promozione valida dal 5 al 20 gennaio 2022.



Trova il tuo stile, raddoppia le opportunità visitando le cinque città della collezione invernale, per diventare cittadino del mondo: www.hosis.net



HOSIS Milano … #liberidiessere



ph fonte ufficio stampa