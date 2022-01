Hotel de la Poste official partner di Italia Polo Challenge Cortina 2022

Mercoledì 5 gennaio aperitivo inaugurale con il prosecco docg di Cantina Fasol Menin e il pecorino di Fattorie Gennargentu. Da giovedì 6 a sabato 8 gennaio la Lounge del Posta si trasferisce a bordo campo a Fiames.

La collaborazione è di lunga data, fu Renato Manaigo nel 1985 a volere la prima edizione di polo su neve al lago di Landro. “E da allora il Posta è sempre stato al fianco del Polo a Cortina, sport regale molto in linea con il posizionamento dell’hotel e della località”, spiega il figlio Gherardo Manaigo che quella tradizione l’ha sempre voluta mantenere.



L’atteso evento con il ‘polo on snow’ di Italia Polo Challenge Cortina 2022 giunto alla sua terza edizione, avrà inizio mercoledì 5 gennaio per concludersi con le finali di sabato 8.



Mercoledì il primo atto ufficiale del torneo sarà come sempre la sfilata dei giocatori a cavallo in Corso Italia (ore 18:00) a cui seguirà la presentazione delle squadre alla Conchiglia di Piazza Dibona (ore 18:30) e il cocktail di benvenuto (su invito) per le squadre all’Hotel de la Poste, da sempre quartier generale e club house di polo player, sponsor e comitato organizzatore.



Sarà un aperitivo offerto dal Posta in partnership con la Cantina Fasol Menin e l’azienda agricola Fattorie Gennargentu: un’alchimia che parla ai sensi e racconta tre territori straordinari, Cortina e Valdobbiadene – entrambi patrimoni Unesco – e la Sardegna, che ospiterà a luglio Italia Polo Challenge Porto Cervo 2022.



Da giovedì 6 a sabato 8, giocatori e pubblico si sposteranno al Centro Sportivo Antonella De Rigo di Fiames dove tutti i pomeriggi tra le 18.30 e le 20.00, si giocheranno i quattro match di qualifica e sabato 8 gennaio, le finali. La Lounge del Posta per l’occasione si trasferirà a bordo campo, con tutti i suoi partner: per i brindisi lo champagne Comte de Montaigne e il prosecco docg della Cantina di Valdobbiadene Fasol Menin, il caffè Lavazza, i cicchetti ampezzani by Villani Salumi, il pecorino di Fattorie Gennargentu, il Cortina Mountain Gin e la Ice Vodka Cortina. Ingresso aperto al pubblico con Super Green Pass e su prenotazione: eventi@delaposte.it.



Hotel de la Poste, U.S. Polo Assn., Battistoni e Goldspan sono i quattro polo team che prendono parte alla terza edizione di Italia Polo Challenge Cortina 2022.



HOTEL DE LA POSTE

L’Hotel de la Poste non è solo un albergo, è un salotto con vista sulle Dolomiti, dove per secoli si sono incontrati re e regine, grandi personaggi della storia, scrittori e artisti da tutto il mondo. È la sintesi di ciò che Cortina rappresenta: eleganza, solida tradizione, autenticità. E ovviamente è un avamposto ai piedi di leggendarie montagne patrimonio UNESCO. Tutto intorno troviamo grandi spazi aperti, aria pura, vette da scoprire a piedi o in mountain bike.



L’albergo esiste fin dal 1804, anno della prima licenza – rilasciata a Silvestro Manaigo, il capostipite – ed è oggi il più antico hotel di Cortina. Sette generazioni di albergatori dopo, la staffetta prosegue con Gherardo e la cugina Michela. Gli ospiti vengono accolti in ambienti ampi, in suite di dimensioni confortevoli, in sale riorganizzate per venire incontro alle nuove norme relative al distanziamento come il Salon Dolomieu e la Ville Venete Lounge Bar. Questo storico 4 stelle risponde così alla sua vocazione primaria, quella di essere un crocevia di storie in pieno centro. La sua porta è stata varcata da ogni celebrità che ha messo piede a Cortina. Tra i suoi più affezionati frequentatori storici, personalità del calibro di Hemingway, Liz Taylor, i Krupp, i reali di Svezia e tanti artisti che hanno lasciato un numero considerevole di opere d’arte al Museo Rimoldi di Cortina. Anche oggi l’hotel è il luogo dove ci si incontra e si respira pienamente l’atmosfera autentica della località.



