Hotel Vis à Vis - Un viaggio sensoriale che inizia a Sestri Levante

Quando ti trovi faccia a faccia con un panorama talmente bello da togliere il fiato, in un contesto caratterizzato da servizi d’eccellenza e da un’accoglienza calda ma non invadente, allora hai varcato la soglia dell’Hotel Vis à Vis di Sestri Levante, città tra le finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2024.

Evoca immediatamente la piacevolezza di uno di quei luoghi in cui semplicemente ci si sente bene, avvolti dalla sensazione di sentirsi “come a casa”.

Situato nel pieno centro di Sestri Levante, incantevole borgo ligure ricco di storia e di cultura, da sempre fonte d'ispirazione per poeti e scrittori, a ridosso del Golfo del Tigullio, in posizione strategica e vicinissimo al mare, gode di una vista spettacolare su due Baie: la Baia delle Favole (così soprannominata in onore dello scrittore Hans Christian Andersen che soggiornò a Sestri Levante nel 1833), e la Baia del Silenzio (chiamata così per la quiete e la tranquillità che regnano in questo luogo) il cui fascino indiscusso ne ha decretato la fama, tanto da diventare una delle prime 10 baie in Italia più votate su Tripadvisor.



Le due Baie sono meravigliosamente divise da un istmo su cui sorgono le più belle e colorate ville storiche tipicamente Liguri, generando un effetto “specchio” per il quale i due mari si guardano faccia a faccia. Da qui il nome dell’Hotel: Vis à Vis, ad opera del suo fondatore, Giacomo De Nicolai.



L’Hotel riserva agli ospiti servizi caratterizzati dai più moderni standard internazionali di eccellenza in un contesto in cui la bellezza e l’incanto della natura fanno vivere una vera e propria esperienza unica e di ineguagliabile stupore.

Le 45 tra camere e suite hanno una caratteristica particolare: non si distinguono soltanto per le dimensioni, che possono estendersi fino ai 40 metri per le suite più importanti, ma per l’eleganza degli arredi e per la sensazione che esprimono richiamando la dolce vita, con i colori tenui e solari, gli affacci spettacolari sul panorama circostante, e per la “chicca” in più che offrono: una spaziosa terrazza, un balcone arredato, un giardino privato…

Per momenti di autentico relax niente di meglio del verde degli ulivi che circondano la suggestiva piscina dove rilassarsi sorseggiando un esclusivo cocktail preparato dallo Sky Bar Zeus che gode di una delle terrazze panoramiche più belle d’Italia da cui godere di tramonti indimenticabili.

E per chi desidera rigenerarsi, l’Area Benessere Giunone propone numerosi rituali per viso e corpo che utilizzano eccellenti prodotti naturali a base di olio EVO dalle spiccate proprietà nutrienti e restitutive.



Il viaggio sensoriale che l’Hotel Vis à Vis permette di compiere, soddisfa anche le aspettative dei palati più curiosi sempre alla ricerca di suggestioni enogastronomiche di un certo spessore.

Ad iniziare dalla prima colazione …. con vista ovviamente, servita in prossimità delle grandi vetrate del Ristorante Olimpo che permettono la visione fino al Promontorio di Portofino, o addirittura nelle giornate più limpide fino al confine con la Francia.

Per chi desidera restare all’aria aperta, la colazione è servita anche nella terrazza adiacente Ponte Giunone, accarezzati dalla dolce brezza estiva: dolci della tradizione, pane e la tipica focaccia ligure, salumi e formaggi del territorio, uova, frutta di stagione sono solo alcuni dei prodotti freschissimi che vengono proposti per deliziare l’inizio di giornata. Grande attenzione è riservata anche alle richieste di vegetariani, vegani, di chi ha intolleranze o allergie, o esigenze dietetiche particolari.



La medesima attenzione per la selezione e la scelta dell’ingrediente più fresco e la cura quasi maniacale del minimo dettaglio, caratterizzano il ristorante gourmet Olimpo capitanato dell’Executive Chef Mauro Manfredi e dalla sua appassionata curiosità, a garanzia di un’esperienza memorabile tra sapori originali e ricercati ma sempre rispettosi della tradizione del territorio.

A far da cornice, un ambiente raffinato il cui design si rifà alle atmosfere dei ristoranti dei famosi transatlantici di inizio secolo a cui l’Hotel si ispira, tra luci soffuse che fanno capolino dal legno del soffitto e le enormi vetrate per godere della più bella vista di Sestri Levante degustando Tortelli di Acciughe con Coniglio alla Ligure e Olive Taggiasche e una sublime Pancia di vitello con cruditè di gambero viola e cremoso di zucca.



Per chi desidera andare alla scoperta del suggestivo centro storico e terminare la giornata con una nota assolutamente romantica ecco la cucina casual chic del rinomato Ristorante Portobello, dalla stessa proprietà dell’Hotel Vis à Vis, dove sarà possibile cenare a due passi dal mare, sulla sabbia della Baia del Silenzio e riscoprire i sapori di terra e di mare della Liguria più autentica come quelli racchiusi nel Cappon Magro della Tradizione del Portobello o nel Tataky di Tonno in crosta di Erbe Mediterranee, Caponatina di Melanzane.

Unico comune obiettivo della chef Delia Mazzucchelli e dalla sua altrettanto talentuosa brigata, quello di far vivere un’emozione indimenticabile ai propri ospiti con un menu sempre in evoluzione ma il cui fil rouge è rappresentato dalla freschezza degli ingredienti di cui è ricchissima questa zona, che si possono considerare gli indiscussi protagonisti di qualsiasi preparazione.



