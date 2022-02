HSBC nomina il primo Head of Sustainable Finance for Europe Commercial Banking

HSBC ha annunciato la nomina di Alan Duffy, attuale CEO e Head of Banking della divisione irlandese di HSBC, come primo Head of Sustainable Finance for Europe Commercial Bankin Nel suo nuovo ruolo, Alan supporterà i clienti europei di HSBC nell’intraprendere la transizione verso un mondo a zero emissioni, punto centrale della strategia della banca d’affari internazionale leader in Europa. Il gruppo è impegnato inoltre nel programma “Business Plan for the Planet”, una serie di azioni e investimenti tra i 750 miliardi e 1 trilione di dollari per trainare la transizione sostenibile a livello mondiale.

Alan è ampiamente riconosciuto come una figura chiave all’interno del panorama europeo della finanza sostenibile, avendo guidato molti dei più significativi percorsi di transazione dei clienti HSBC. “L’Europa è il centro gravitazionale della finanza sostenibile globale, sia in termini di definizione delle politiche sia di attività di mercato. Sempre più clienti europei stanno ponendosi degli obiettivi basati sulla scienza (SBT - Science Based targets) su cui incentrare i loro percorsi di transizione e per integrare i temi ESG nelle loro attività e noi dobbiamo essere al centro di questa imperdibile trasformazione”, ha commentato Alan Duffy.

“Poter supportare i nostri team a sostenere i nostri clienti in un ecosistema così ricco e all’avanguardia rappresenta per HSBC un’opportunità imprescindibile. Non vedo l’ora di attingere dalla diversità culturale del nostro business europeo e di offrire il mio contributo nello sviluppo di idee e best practice nella regione e in tutto il gruppo HSBC”.



Dopo aver lavorato diversi anni presso Scotia Bank e ING, Alan è entrato in HSBC nel 2007 per lanciare l’offerta di corporate banking in Irlanda prima di diventare CEO della filiale a partire dal 2014. Continuerà a ricoprire il ruolo di CEO e Head of Banking di HSBC Ireland fino a nomina di un sostituto, e sarà basato a Dublino.



A gennaio HSBC ha inoltre nominato Natalie Blyth quale nuova Global Head of Commercial Banking Sustainability. Natalie ha dichiarato: “L’energia di Alan, la sua passione per la sostenibilità e la sua profonda conoscenza del corporate banking a livello europeo saranno una risorsa fondamentale per i nostri clienti in tutta la regione. Sono lieta di dargli il benvenuto nel team mentre ci impegniamo ad affrontare la sfida critica della transizione verso un mondo a zero emissioni”.



Gerd Pircher, CEO di HSBC in Italia ha commentato: “Sino a qualche tempo fa, la sostenibilità era un concetto quasi elitario nel mondo della finanza. Oggi, invece, ricopre un ruolo fondamentale e riconosciuto dagli investitori, aziende ed emittenti a livello globale. La nomina di Alan è la prova e conferma che la sostenibilità è al centro della strategia della banca. HSBC vuole giocare un ruolo di primo piano verso un’economia globale a zero emissioni, continuando a sostenere gli investimenti dei nostri clienti e la crescita della finanza sostenibile, e al tempo stesso aiutando a disegnare e influenzare l’agenda politica globale. Sono certo che grazie all’esperienza e il know-how di Alan potremo davvero fare la differenza”.



HSBC in Italia

HSBC Europe Commercial Banking

HSBC Holdings plc

