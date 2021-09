Huawei presenta sette innovazioni per le infrastrutture digitali per creare nuovo valore per clienti e partner

Nel corso della seconda giornata di HUAWEI CONNECT 2021, Huawei ha presentato innovazioni rivoluzionarie in diversi ambiti, offrendo così la possibilità di conoscere in anteprima la propria intera gamma di prodotti e soluzioni per le infrastrutture digitali.

Milano, 27 settembre 2021 – Nel corso della seconda giornata di HUAWEI CONNECT 2021, Huawei ha presentato innovazioni rivoluzionarie in diversi ambiti, offrendo così la possibilità di conoscere in anteprima la propria intera gamma di prodotti e soluzioni per le infrastrutture digitali. La maggior parte di queste innovazioni sono assolutamente inedite e dunque mai presentate prima al di fuori dei laboratori Huawei. In questa occasione, l’azienda ha evidenziato come questi prodotti e soluzioni siano pensati per plasmare l'infrastruttura digitale del prossimo decennio.



David Wang, Huawei Executive Director e Presidente ICT Products & Solutions, nel suo intervento ‘Leading Innovation in Digital Infrastructure’ ha affermato: "Le infrastrutture sono state vitali per ogni fase dello sviluppo umano. Un mondo sempre più intelligente è ormai alle porte e l'infrastruttura digitale pone le fondamenta per la realizzazione di questo mondo che oggi si trova ad affrontare sfide senza precedenti, motivo per cui Huawei mette al centro della propria visione strategica il cliente, impegnandosi a garantire innovazione costante. Ci impegniamo a innovare per offrire servizi adatti a diversi scenari applicativi, dagli uffici digitali alla produzione industriale intelligente, passando per reti WAN e data center, e per accelerare lo sviluppo dell'infrastruttura digitale globale".



Wang ha proseguito spiegando che man mano che il mondo si andrà sempre più digitalizzando, l'infrastruttura digitale del futuro dovrà essere sempre più sicura, affidabile e deterministica e avrà pertanto bisogno di una più efficiente circolazione dei dati e di una maggiore potenza di calcolo. Il tema era già stato introdotto da Wang in occasione del lancio dell'Intelligent World 2030 Report di Huawei. Questo report dimostra che entro il 2030 le connessioni globali supereranno i 200 miliardi, i dati mensili prodotti da ogni utente con un cellulare cresceranno da 40 a 600 gigabyte, il volume mondiale di general computing crescerà di 10 volte e i dati generati aumenteranno di 23 volte, raggiungendo così per la prima volta in assoluto uno yottabyte. Questi insight aiutano quindi a fornire un quadro complessivo delle nuove sfide e opportunità per il settore delle infrastrutture digitali nei prossimi 10 anni.

Tuttavia, l’intervento di Wang di oggi si è concentrato principalmente sulle sette innovazioni che Huawei sta lanciando sul mercato.



Sale riunioni digitali che, alimentate da "Office Twins" intelligenti, sono in grado di connettere tutto il mondo grazie ad un onnipresente gigabit e una collaborazione priva di interruzioni

Airengine 6761 e IdeaHub sono i nuovi "Office Twins" di Huawei. Nel dettaglio, Airengine 6761 è il prodotto Wi-Fi 6E con le più alte prestazioni del settore, in grado di offrire un’esperienza interamente wireless pensata per le aziende, grazie ad un accesso utente istantaneo e sicuro, una latenza di interazione fino a 10 millisecondi e un trasferimento di file ultraveloce a 1000 Mbps. Il design 6-in-1 di Ideahub, che invece rientra negli strumenti di futura generazione per un ufficio smart, può essere utilizzato come proiettore, lavagna, computer, endpoint di conferenza, altoparlante e microfono, consentendo una collaborazione priva di spiacevoli interruzioni indipendentemente dalla diversa collocazione.



Huawei Optixsense per accelerare l’ispezione delle condutture

Huawei Optixsense EF3000, il primo prodotto dell'azienda della famiglia Optixsense, è attualmente il sensore ottico più accurato del settore. Dotato delle migliori tecnologie ottiche di Huawei, Optixsense utilizza un esclusivo processore di segnale digitale ottico (oDSP, optical Digital Signal Processor) e un nuovo motore di analisi dell'ondulazione delle vibrazioni per l'identificazione automatica degli incidenti. Optixsense raggiunge una precisione del 97%, diversamente dalla media del settore che si attesta intorno al 60%-80%. L'obiettivo è quello di semplificare le ispezioni degli oleodotti e dei gasdotti e quindi di consentire ispezioni che non necessitano l’intervento di uno staff dedicato. In futuro i prodotti Optixsense supporteranno anche altri settori, grazie al monitoraggio della temperatura, della pressione e della qualità dell'acqua.



La prima soluzione di rete IP deterministica del settore in grado di rendere le fabbriche digitali una realtà

I sistemi di controllo industriale richiedono livelli estremamente bassi di latenza di rete e di variazione delle caratteristiche del segnale. Le reti IP tradizionali non possono assicurare questi standard ma Huawei ha presentato oggi la prima soluzione di rete IP deterministica del settore in grado di fornire prestazioni di rete end-to-end garantite per supportare i controlli industriali. Nel dettaglio, questa soluzione utilizza interruttori Cloudengine S6730-H-V2 e router Netengine 8000 M8. Le innovazioni di Huawei nell'ingegneria dei sistemi IP e degli algoritmi forniscono una latenza single-hop a livello di microsecondi e mantengono le variazioni entro 30 microsecondi da un punto all'altro, indipendentemente dal numero di salti. Questa soluzione, supportando una rete multi-hop di decine di migliaia di nodi, può così garantire prestazioni deterministiche di rete IP a una piccola officina, una fabbrica o anche più stabilimenti. Infine può supportare il controllo centralizzato e da remoto delle linee di produzione situate a migliaia di chilometri di distanza.



H-OTN per guidare la rivoluzione nella sicurezza delle reti di produzione

H-OTN, il primo dispositivo ottico convergente del settore che supporta le tecnologie hard pipe, introduce un'innovativa architettura OTN Point-to-Multipoint (P2MP) per le reti di accesso. Per la prima volta Huawei è infatti riuscita ad abilitare un hard pipe end-to-end, dalla rete di accesso a WAN, utilizzando un'architettura di prodotto ridefinita e protocolli convergenti. Questo non solo garantisce sicurezza al 100%, ma riduce anche la latenza di almeno il 60%. Huawei H-OTN sarà dunque in grado di fornire reti di comunicazione altamente affidabili, con latenza ultra-bassa e O&M semplificate, con l’obiettivo di supportare la trasformazione digitale in settori come quello dell'energia elettrica o dei trasporti.



La soluzione di rete IP leader del settore per abilitare la pianificazione delle risorse di calcolo transregionale

La più recente soluzione Huawei di rete IP offre le migliori prestazioni del settore, aiutando così i clienti a costruire vaste reti unificate per il calcolo transregionale. Questa soluzione combina gli switch data center Cloudengine 16800 e i router Netengine 8000 F8 WAN di Huawei. Grazie all'algoritmo intelligente & lossless 2.0 e all'algoritmo grafico cloud intelligente, questa innovazione di Huawei è in grado di implementare reti di data center dalle vastissime dimensioni che collegano fino a 270.000 server, tre volte più grandi della media del settore. Inoltre azzera anche il rischio di perdite di pacchetti su Ethernet, riduce la latenza del 25% e offre un instradamento intelligente a seconda del tipo di servizio cloud e del fattore di risorse cloud-network, migliorando così l'efficienza di trasmissione del 30%.



OceanStor Pacific inaugura un'era di performance superiori nell’analisi dei dati (HPDA, High Performance Data Analytics)

OceanStor Pacific è il primo storage per HPDA distribuito del settore, che dimostra gli enormi progressi fatti nell'architettura tecnica, tra cui i flussi di dati adattivi grandi e piccoli di tipo I/O, l’indicizzazione convergente per dati non strutturati, gli hardware ad alta densità e gli algoritmi EC. Con questa soluzione, una singola unità di archiviazione può rendere l'analisi dei dati più efficiente del 30%, supportando carichi di lavoro ibridi attraverso l'elaborazione ad alte prestazioni (HPC, High-Performance Computing), l'analisi dei Big Data e l'AI computing, e superando le prestazioni, il protocollo e le barriere di capacità che in genere limitano l'HPDA. OceanStor Pacific è già stato utilizzato nei giacimenti petroliferi ed è pronto ad accelerare la trasformazione digitale dell'esplorazione di petrolio e di gas creando pozzi e giacimenti petroliferi digitali.



Huawei CC Solution per implementare la prima piattaforma pubblica diversificata di servizi di elaborazione del settore

Huawei CC Solution aiuta i clienti a implementare piattaforme pubbliche che forniscono una potenza di calcolo diversificata. È stata progettata tenendo a mente tre diversi scenari: centri di calcolo IA, centri di calcolo ad alte prestazioni e grandi data center integrati. La soluzione presenta quattro vantaggi rispetto alle soluzioni tradizionali: l’elaborazione diversificata, l’implementazione rapida, l’utilizzo efficiente e il servizio on-demand. Questa soluzione, già in uso in diversi progetti, sta alimentando distretti industriali dotati di cluster di calcolo e sostenendo la trasformazione digitale di innumerevoli industrie.



Al termine del suo intervento, Wang ha affermato che il futuro dell'infrastruttura digitale avrà bisogno tanto di un ecosistema fiorente di software quanto di un nuovo e innovativo sistema hardware. Ha inoltre sottolineato che Huawei continuerà a promuovere un futuro digitale continuando a lavorare al fianco di partner, sviluppatori e organizzazioni open source di tutto il mondo per dar vita a un nuovo ecosistema software sempre più collaborativo e aperto.



Wang ha concluso: "Ogni ricercatore qui in Huawei vive e respira innovazione ogni giorno. Qualunque cosa accada, l'innovazione è costante. La nostra capacità di innovazione nelle infrastrutture digitali si concentra su nuove scoperte relative alle teorie e agli algoritmi di base, benefici delle tecnologie, architettura tecnica, architettura di prodotto, velocità di sviluppo dell'industria, nuovi trend, nascita di nuovi settori e molto altro. Huawei continuerà a impegnarsi per l'innovazione delle infrastrutture digitali e per la creazione incessante di valore per clienti e partner, oltre a lavorare senza sosta per costruire un mondo completamente connesso e intelligente".



Per maggiori informazioni su HUAWEI CONNECT 2021 è possibile visitare il sito web dedicato: https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect.