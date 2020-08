HUB 5 lancia DB5 la prima piattaforma per il marketing automation

Si chiama Dashboard 5!

Milano, 27 agosto 2020 – HUB 5 s.r.l. , Start Up innovativa nata nel 2019 e specializzata nella ricerca e nello sviluppo di automazioni per il marketing digitale rende noto di aver completato la realizzazione della piattaforma DB5 innovativo sistema in grado di offrire un processo completo di marketing automation dedicato ad aziende di piccole e medie dimensioni. La piattaforma è concepita per le attività che hanno necessità di acquisire nuovi clienti e di gestirli con processi automatizzati e dematerializzati.



La società comunica che l’obbiettivo della creazione di DB5 è stato quello di inglobare in unico sistema di lavoro le opportunità tecnologiche oggi presenti sul mercato raggruppando in unico ambiente semplice da utilizzare.



Il Team di sviluppo comunica che la piattaforma sarà acquistabile a partire dal 01 Settembre con la possibilità di ottenere una demo della durata di 7 giorni.



Il rilascio della versione definitiva della piattaforma DB5 è il primo passo per l’avvio dell’attività di HUB5.



Gli ulteriori sviluppi in corso delle tecnologie riguarderanno soprattutto i sistemi di vendita conversazionale con autoapprendimento mediante sistemi di Intelligenza Artificiale e quelli di identificazione della clientela oltre a quelli di generazione e gestione leads.



La società comunica inoltre che entro la fine del 2020 aprirà il capitale sociale ad investitori specializzati nel settore del TECH e delle delle Start Up innovative , l’operazione sarà effettuata mediante una campagna di Crowfunding.



HUB 5 è una start-up innovativa che ha l’obiettivo di inglobare intercettare tutte le tecnologie attualmente disponibili per aiutare le aziende clienti ad aumentare la propria capacità di acquisire clienti senza necessariamente dover aumentare i propri costi di gestione. HUB 5 ha creato una piattaforma per controllare tutti i processi di acquisizione , gestione , e finalizzazione delle vendite applicabile ai segmenti B2B e B2C.

La divisione FINTECH di HUB5 ha inoltre creato applicazioni specializzate per il mondo bancario e creditizio tese a semplificare, velocizzare e dematerializzare i più complessi processi di gestione dei clienti con particolare attenzione al mondo della Cessione del Quinto.