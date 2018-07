I 10 Campeggi e Villaggi con il Miglior Ristorante del 2018: vince il Camping Village Le Capanne di Bibbona (LI), in Toscana

Il network KoobCamp, nell'ambito dei Certificati di Eccellenza 2018, ha selezionato i campeggi e villaggi italiani con il miglior ristorante.

È il Camping Village Le Capanne di Bibbona (LI), nella Costa degli Etruschi in Toscana, ad aggiudicarsi il titolo di Campeggio-Villaggio con il Miglior Ristorante del 2018, il premio assegnato nell’ambito della terza edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp.



Ideato come riconoscimento alle strutture en plein air che offrono ai turisti l’opportunità di provare i piaceri della buona tavola durante le vacanze, contribuendo a promuovere i prodotti del territorio e il Made in Italy, il Certificato di Eccellenza Restaurant 2018 testimonia l’impegno di tutti i campeggi e villaggi a livello nazionale. Insieme al vincitore Camping Village Le Capanne, degno rappresentante della famosa cucina toscana, nella TOP 10 del Certificato Restaurant 2018 sono rappresentate ben 8 regioni sparse da nord a sud: Trentino-Alto Adige, Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Calabria e Sicilia.



Il premio al Camping Village Le Capanne di Bibbona (LI) è il risultato finale di un’attenta analisi che, nella prima fase, ha portato alla nomina dei 10 Campeggi e Villaggi con il Miglior Ristorante del 2018. La selezione, come per gli altri certificati, è stata realizzata dagli esperti del network turistico KoobCamp ( https://www.koobcamp.com/ ) in collaborazione con TrustYou ( https://www.trustyou.com/ ), affermata piattaforma di feedback a livello internazionale per l’analisi delle recensioni dei turisti sui maggiori portali di settore. Ideali per i turisti italiani e stranieri, per i quali il mangiare bene senza uscire dalla struttura è una componente fondamentale delle vacanze, ecco i 10 Campeggi e Villaggi con il Miglior Ristorante del 2018 (in ordine casuale, vincitore escluso):



• Camping Village Le Capanne a Bibbona (LI), in Toscana – VINCITORE

• Camping Due Laghi a Levico Terme (TN), in Trentino-Alto Adige

• Camping Vidor - Family & Wellness Resort a Pozza di Fassa (TN), in Trentino-Alto Adige

• Continental Camping Village a Verbania (VB), in Piemonte

• Villaggio dei Fiori a Sanremo (IM), in Liguria

• Villaggio Camping Molino a Fuoco a Rosignano Marittimo (LI), Toscana

• Villaggio Camping Rubicone a Savignano sul Rubicone (FC), in Emilia-Romagna

• Seven Hills Village a Roma (RM), nel Lazio

• Camping Villaggio Punta Alice a Cirò Marina (KR), in Calabria

• Camping Jonio a Catania (CT), in Sicilia



Il premio Restaurant 2018 arriva dopo i Certificati KoobCamp per le categorie Aquapark, Family, Pet Friendly, Glamping, Sport, Wellness, Art City, Camper ed Unusual Accommodations e precede Wi-Fi e Accessible. I Certificati di Eccellenza KoobCamp, visibili sul portale Campeggi.com ( https://www.campeggi.com/ ) e sugli altri siti del network KoobCamp, rappresentano un premio agli sforzi fatti dalle strutture per andare incontro alle esigenze dei turisti e sono uno strumento al servizio dei campeggiatori per una migliore organizzazione delle vacanze.