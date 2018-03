I 10 migliori Campeggi e Villaggi delle città d’arte: il Camping Siena Colleverde di Siena (SI) primo nel certificato Art City 2018

Il network KoobCamp, nell'ambito dei Certificati di Eccellenza 2018, ha selezionato i migliori campeggi e villaggi dove trascorrere le vacanze nelle città d’arte italiane.

È il Camping Siena Colleverde di Siena (SI), tra le città più affascinanti e rappresentative della Toscana, ad aggiudicarsi il titolo di miglior campeggio delle città d’arte per il 2018, assegnato nell’ambito della terza edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp.



L’annuncio del premio Art City 2018 al Camping Siena Colleverde di Siena (SI) arriva in concomitanza con l’ingresso della primavera, la stagione più amata da campeggiatori e camperisti per visitare le città d’arte, e costituisce il risultato finale di una selezione in cui il parere degli esperti del network turistico KoobCamp ( https://www.koobcamp.com/ ) ha coinciso con il “sentiment” delle recensioni dei turisti presenti sui maggiori portali di settore, analizzate in modo aggregato attraverso il sistema TrustYou ( http://www.trustyou.com/ ), affermata piattaforma di feedback a livello internazionale.



La Top 10 del certificato premia, quindi, le strutture capaci di coniugare al meglio la vicinanza alle città d’arte e la qualità dei servizi per i turisti. Di seguito, i 10 migliori Campeggi e Villaggi Art City 2018 (in ordine casuale, vincitore escluso):



· Camping Siena Colleverde di Siena (SI), in Toscana – VINCITORE



· Camping Boschetto di Piemma a San Gimignano (SI), in Toscana



· Camping Panoramico Fiesole di Fiesole (FI), in Toscana



· Flaminio Village Camping Bungalow Park di Roma (RM), nel Lazio



· Happy Village & Camping Roma (RM), nel Lazio



· Camping Serenissima di Venezia (VE), in Veneto



· Campeggio Miramare di Cavallino-Treporti (VE), in Veneto



· Grinto Urban Eco Village di Moncalieri (TO), in Piemonte



· Centro Vacanze San Marino a San Marino (SM), Repubblica di San Marino



· Campeggio La Playa di Isola delle Femmine (PA), in Sicilia



Il premio Art City 2018 per i migliori Campeggi e Villaggi delle città d’arte italiane arriva dopo i Certificati KoobCamp per le categorie Camper ed Unusual Accommodations e precede Wellness, Pet Friendly, Glamping, Sport, Family, Aquapark, Restaurant, Wi-Fi e Accessible. I Certificati di Eccellenza KoobCamp, visibili sul portale Campeggi.com ( https://www.campeggi.com/ ) e sugli altri siti del network, rappresentano un premio agli sforzi fatti dalle strutture per andare incontro alle esigenze dei turisti e sono uno strumento al servizio dei campeggiatori per una migliore organizzazione delle vacanze.