I 10 migliori Campeggi e Villaggi per le vacanze attive

Il network KoobCamp, nell'ambito dei Certificati di Eccellenza 2018, ha selezionato i migliori campeggi e villaggi dove trascorrere le vacanze attive.

È il Dolomiti Camping Village di Dimaro (TN), in Trentino, ad aggiudicarsi il titolo di miglior campeggio Sport 2018, assegnato nell’ambito della terza edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp quale riconoscimento alle strutture all’aria aperta specializzate nelle vacanze attive per i turisti sportivi.

Una vittoria che conferma il Trentino-Alto Adige come la regione dello sport e del benessere in vacanza, dopo il premio conquistato dal Camping Vidor nel certificato Wellness 2018, quella del Dolomiti Camping Village di Dimaro (TN) arriva al termine di un’attenta selezione che ha portato alla classifica dei 10 migliori Campeggi e Villaggi per lo sport. Non solo Trentino, però, in quanto le occasioni per trascorrere le vacanze attive ci sono in tutta Italia: nella TOP 10 Sport di KoobCamp sono presenti ben 3 strutture della Sardegna, 2 della Toscana, 2 della Sicilia e 1 a testa per Veneto e Liguria.



La TOP 10 del certificato Sport 2018 è il risultato finale di una selezione effettuata dagli esperti del network turistico KoobCamp ( https://www.koobcamp.com/ ) in collaborazione con TrustYou ( http://www.trustyou.com/ ), affermata piattaforma di feedback a livello internazionale, per l’analisi delle recensioni dei turisti presenti sui maggiori portali di settore.



Di seguito, i 10 migliori Campeggi e Villaggi Sport 2018 (in ordine casuale, vincitore escluso):



• Dolomiti Camping Village di Dimaro (TN), in Trentino-Alto Adige – VINCITORE

• La Foce Village & Camping di Valledoria (SS), in Sardegna

• Campeggio Villaggio L'Ultima Spiaggia di Bari Sardo (OG), in Sardegna

• Camping Capo d'Orso di Palau (OT), in Sardegna

• PuntAla Camping Resort di Castiglione della Pescaia (GR), in Toscana

• Talamone Camping Village di Orbetello (GR), in Toscana

• Sporting Club Camping Village di Mazara del Vallo (TP), in Sicilia

• Camping Village El Bahira di San Vito Lo Capo (TP), in Sicilia

• Campeggio Portofelice di Eraclea (VE), in Veneto

• Finale Freeride Outdoor Village di Finale Ligure (SV), in Liguria



Il premio Sport 2018 arriva dopo i Certificati KoobCamp per le categorie Wellness, Art City, Camper ed Unusual Accommodations e precede Pet Friendly, Glamping, Family, Aquapark, Restaurant, Wi-Fi e Accessible. I Certificati di Eccellenza KoobCamp, visibili sul portale Campeggi.com ( https://www.campeggi.com/ ) e sugli altri siti del network KoobCamp, rappresentano un premio agli sforzi fatti dalle strutture per andare incontro alle esigenze dei turisti e sono uno strumento al servizio dei campeggiatori per una migliore organizzazione delle vacanze.