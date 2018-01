I Balzini annunciano la sposorizzazione di Fiorentina Women's FC

Con la firma dell'accordo diventa ufficiale la notizia: I Balzini sono sponsor della Fiorentina Women's FC a partire dalla stagione calcistica 2017/2018

Firenze, gennaio 2018

I Balzini, azienda produttrice di vini pluripremiati nel comune di Barberino Val d'Elsa, annuncia l'ufficializzazione della partnership con la squadra calcistica fiorentina. L'accordo prevede la visibilità del logo I Balzini in tutto il materiale promozionale della Fiorentina Women's FC, la partecipazione alle partite e la presenza delle giocatrici agli eventi organizzati dall'azienda vitivinicola.



"La volontà di supportare le ragazze della Fiorentina Women's FC“, spiega Diana D'Isanto, amministratrice dell'azienda "nasce sia dalla condivisione con la squadra di strategie e ambizioni sia dalla forte empatia e solidarietà che mia madre Antonella e io sentiamo per le donne che come noi si impegnano nel raggiungimento di risultati importanti. Da anni e in più ambiti lavoriamo affinché alle donne vengano riconosciute le stesse soddisfazioni e gli stessi meriti degli uomini. Il mondo del calcio, come quello del vino e non solo, è ancora considerato a stretto appannaggio degli uomini. Più abbonati, più sponsor, più risonanza mediatica sono aspetti che caratterizzano lo sport maschile nonostante, come nel caso della Fiorentina Women's FC, i risultati siano più che positivi e in continuo progredire. Basta vedere la bellissima figura che le ragazze hanno fatto in occasione della UEFA Women's Champions League. Per I Balzini, azienda composta in gran parte da donne, sostenere la Fiorentina Women's FC significa sottolineare la propria vocazione alla sensibilità, al lavoro incessante e quotidiano volto a raggiungere l'eccellenza e a trovare e difendere il proprio posto in un universo ancora troppo maschile, all'estero ma soprattutto – e purtroppo – in Italia”.



Grande soddisfazione anche da parte dell’entourage viola, che prende a bordo un altro importante compagno di percorso che accompagnerà la squadra di Firenze da questa stagione.



I Balzini

L’ azienda agricola I Balzini, fondata da Vincenzo D'Isanto nel 1980 e gestita prima dalla moglie Antonella e ora dalla figlia Diana, si trova a Barberino Val D'Elsa, nel cuore della Toscana Centrale, in uno splendido territorio a vocazione vitivinicola. Su queste colline si producono vini da uve rigorosamente selezionate e vendemmiate a mano, lavorate con cura e passione. I Balzini sono vini eleganti, morbidi, piacevoli da bere, ideali per il lungo invecchiamento, capaci di raccontare la storia del territorio.



I Balzini srl

Loc. Pastine, 19

50021 Barberino Val d'Elsa (FI)

T. 0558075503

info@ibalzini.it

www.ibalzini.it