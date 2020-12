I brand investono con fiducia nel Digital quando c’è Qualità diffusa.

Samsung primo brand in Italia a innovare grazie a nuovi formati, quale Native social, della suite Native Awareness+ di Outbrain.

Outbrain, la principale piattaforma mondiale di discovery e native advertising nell’open web, si avvia a chiudere un anno sfidante ma altrettanto foriero di opportunità e di novità.



“Sebbene sia stato un anno che ci vogliamo lasciare alle spalle il prima possibile, la situazione è stata anche una scossa importante per il nostro comparto così come per i brand e gli utenti finali. Il forzato cambiamento di modelli di business o delle strategie di go-to-market ha determinato una profonda riflessione internamente ad ogni realtà lavorativa, dalla quale sono scaturiti anche elementi di positività e di rinnovamento” dichiara Sebastiano Cappa, MD di Outbrain Italia.



In seno ad Outbrain, la ventata di freschezza è sopraggiunta in particolare nei mesi autunnali con il lancio nel nostro Paese di nuove soluzioni e nuovi formati Native che una volta di più pongono al centro l’utente e si impegnano a portare alla sua attenzione la massima qualità possibile, sia in termini di contenuti che di canali e strumenti.



Andare al di là del triopolio Google, Facebook ed Amazon e dei walled gardens, rendere il giusto merito alla qualità giornalistica e degli Editori Italiani che proprio in questo annus horribilis si sono dimostrati nel loro pieno ruolo di fonti di riferimento affidabili per il pubblico italiano online: in questo percorso risiede la vera sfida anche per il prossimo anno – affermano dall’azienda.



Tra i primi brand a credere nell’importanza di continuare a investire nel digitale e a puntare su tecnologie innovative e rivoluzionarie vi è certamente Samsung, azienda leader globale per le tecnologie dell‘informazione con una visione ben chiara: ispirare il mondo e creare il futuro. L’azienda, in collaborazione con il centro media Starcom, ha voluto puntare sulla piattaforma di native advertising di Outbrain per raggiungere un’audience maggiormente qualificata e interessata in particolar modo ad AirDresser™, l‘armadio intelligente di Samsung che usa la tecnologia Jet Steam per eliminare virus, batteri e cattivi odori dai tessuti.



Per raggiungere il suo obiettivo, Samsung ha voluto essere dunque tra i primi brand in Italia a testare Native Social, una nuova esperienza pubblicitaria appartenente alla suite Native Awareness+ di Outbrain. “Il nuovo formato Native Social di Outbrain ci ha permesso di migliorare l’impatto delle nostre campagne social e di raggiungere un bacino di consumatori realmente rilevanti per Samsung, in un contesto assolutamente premium e brand safe. Si tratta di un formato facile da impostare, un’ottima soluzione plug and play, ed è per questo che abbiamo deciso di continuare ad utilizzarlo prossimamente anche per una nuova attivazione di Tiktok” ha affermato Eleonora Galdieri, Digital Media & Programmatic di Samsung. Native Awareness+ consente infatti a brand come Samsung di raggiungere il proprio target con placement in-article, esclusivi e ricchi di creatività native.



Il nuovo formato adottato ha saputo infatti rispondere a due delle principali sfide di Samsung: guidare l’awareness senza affidarsi a formati invasivi e scalare l‘impatto al di fuori dei walled gardens. Il brand ha avuto la possibilità di estendere le proprie campagne social da Facebook a posizionamenti brand-safe, in tutti gli editori premium del network di Outbrain. Inoltre, grazie alla presenza di elementi migliorati, quali il logo aziendale, il bottone di call-to-action, pulsanti di interazione e la description, Samsung è riuscita ad aumentare l‘impatto della propria campagna, senza doversi preoccupare dei commenti degli utenti.

I risultati ottenuti hanno superato le aspettative di Samsung anche rispetto agli altri formati native standard, con risultati di viewability ed engagement altamente soddisfacenti: +75% viewability in media, CTR medio dello 0,34% e +240% CTR verso il formato end-article.



Secondo Antonello Sessa, Head of Sales di Outbrain Italia “La nuova suite di soluzioni Outbrain nasce per sostenere le strategie dei brand e la ripresa degli investimenti. Siamo certi di poter consentire in questo modo di raggiungere i KPI prefissati, se non anche di superarli in modo da contribuire al rilancio dell’economia della industry pubblicitaria digitale. Tra l’altro stiamo cercando tre nuove persone nel team Sales: sia Account Manager, sia Sales”.



Secondo Andrea Ceccoli, Head of Publisher di Outbrain Italia “Sempre più editori Premium stanno adottando la nostra suite di soluzioni per posizionamenti InArticle / InFeed perchè siamo in grado di aiutarli a raggiungere i loro obiettivi. La priorità di Outbrain per il 2021 è sicuramente continuare a crescere in questa direzione: è per questo che stiamo cercando due nuove persone nel team editori”.