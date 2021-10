I Cadetti dell’Alga Atletica Arezzo vincono il titolo toscano nella staffetta 4x100

I Cadetti dell’Alga Atletica Arezzo sono i più veloci della Toscana. La società aretina è emersa con un primo posto e tre finali ai Campionati Regionali Staffette che, a Prato, hanno riunito atleti e atlete delle categorie Cadetti (che riunisce i nati nel biennio 2006-2007) e Ragazzi (che riunisce i nati nel biennio 2008-2009). Il miglior piazzamento porta la firma della squadra con Lorenzo Fazzi, Francesco Ferretti, Nicholas Gavagni e Matteo Mazzarelli che ha gareggiato nella 4x100 piani Cadetti e che ha conquistato il titolo toscano con 46.92 secondi.

I Cadetti dell’Alga Atletica Arezzo sono i più veloci della Toscana. La società aretina è emersa con un primo posto e tre finali ai Campionati Regionali Staffette che, a Prato, hanno riunito atleti e atlete delle categorie Cadetti (che riunisce i nati nel biennio 2006-2007) e Ragazzi (che riunisce i nati nel biennio 2008-2009). Il miglior piazzamento porta la firma della squadra con Lorenzo Fazzi, Francesco Ferretti, Nicholas Gavagni e Matteo Mazzarelli che ha gareggiato nella 4x100 piani e che ha debuttato nella prima batteria con un quarto posto con 48.35 secondi. Il gruppo dei Cadetti è poi tornato in pista per la finale dove ha fissato il cronometro a 46.92 secondi che è valso il primo posto davanti alla Toscana Atletica Empoli con la conseguente vittoria del titolo regionale.

Nella stessa categoria e nella stessa gara era presente anche una seconda squadra formata da Matteo Antonini, Andrea Baglioni, Giacomo Sbranti e Leonardo Zanchi che ha chiuso la prima batteria al terzo posto con 49.60 secondi e che ha meritato l’accesso alla finale dove è arrivata settima con 50.17 secondi. Tra i Ragazzi hanno invece brillato Alessandro Bruni, Niccolò Giabbanelli, Edoardo Giaccherini e Duccio Sandroni che hanno chiuso la finale dei Campionati Regionali con un ottimo quinto posto con 55.83 secondi, migliorando il tempo di 56.55 secondi ottenuto nella prima batteria di qualificazione. La manifestazione di Prato, inoltre, ha visto l’Alga Atletica Arezzo scendere in pista nella 4x100 anche con tre formazioni femminili: tra le Cadette hanno gareggiato Lorenza Da Silva, Sofia Dalla Verde, Isabella Ravegnani e Alice Tenti che si sono piazzate quattordicesime con 56.44 secondi, mentre tra le Ragazze sono arrivati un tredicesimo posto con Carlotta Anatrini, Stella Arniani, Gemma Fabbriciani e Chiara Felaco con 59.76 secondi, e un ventesimo posto con Caterina Frosini, Francesca Iannaco, Lavinia Lancini e Matilde Riccetti con 1.01.88 minuti.

La stagione dell’Alga Atletica Arezzo terminerà domenica 24 ottobre con i Campionati Toscani Ragazzi di Prato che saranno l’ultimo appuntamento del 2021, poi è previsto un lungo periodo di soli allenamenti per preparare le gare del 2022 che prenderanno il via a gennaio con il tradizionale meeting nazionale di Ancona. «I Campionati Regionali Staffette - commenta Gloria Sadocchi, tecnico e dirigente della società, - sono terminati con tanti bei piazzamenti che hanno dimostrato la preparazione dei nostri velocisti. Un eccezionale risultato è arrivato tra i Cadetti dove siamo riusciti a piazzare ben due squadre tra le migliori otto della Toscana, ma anche la finale raggiunta tra i Ragazzi e i miglioramenti delle squadre femminile sono un motivo di entusiasmo e di fiducia in vista del futuro».