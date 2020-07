I Data Scientist del domani a scuola daTalent Garden e Groupama Assicurazioni in un percorso formativo unico, completamente gratuito

Al via le selezioni per il Master in Data Science & AI sponsored by Groupama Assicurazioni che andrà a formare i data scientist del futuro: una delle professioni del digitale maggiormente ricercate dal mercato del lavoro, con richieste aumentate in Italia del 137% dal 2017 al 2019. Un percorso di formazione online unico della durata di 11 settimane, completamente gratuito grazie al grande contributo messo in campo da Groupama Assicurazioni, per la prima volta partner del Master, che offrirà borse di studio a copertura completa dei costi per tutti i partecipanti. Le candidature per le selezioni, che prenderanno il via il 24 settembre con un Challenge Day, sono aperte, mentre l'avvio delle lezioni è previsto per il 19 ottobre.

Un Master per formare i data scientist che opereranno nelle aziende nel prossimo futuro. È questo l'obiettivo del 'Master in Data Science & AI sponsored by Groupama Assicurazioni' di Talent Garden, la più grande piattaforma per l'innovazione e la formazione digitale nata in Italia nel 2011, realizzato per la prima volta con Groupama Assicurazioni - uno dei principali player del settore assicurativo in Italia nonché prima filiale estera di Groupama SA, un Gruppo assicurativo e bancario di dimensione internazionale - e in collaborazione con Softlab, azienda fondatrice e parte di Softlab Group, da 35 anni leader nei processi di Digital Transformation, in grado di offrire le soluzioni più efficaci in ambito Consulting, Digital Solutions, Cybersecurity, Big Data & Analytics.



Un percorso formativo post laurea unico e completamente gratuito - grazie al contributo offerto da Groupama da sempre impegnata nella valorizzazione dei talenti del futuro, che metterà a disposizione le borse di studio a totale copertura dei costi del Master per i 21 partecipanti che verranno selezionati - che andrà a formare i Data Scientist, una delle professioni del digitale più richieste dal mercato, capace di governare il complesso mondo dei dati.



La gestione e l'interpretazione dei dati è ormai è una competenza fondamentale per comprendere il presente e immaginare il futuro sia per le aziende ma anche per le istituzioni. Il contesto di questi mesi ha messo in evidenza come la gestione e l'analisi di dati complessi sia un elemento fondamentale per immaginare e programmare il futuro correttamente e al contempo una necessità comune ormai a industry e settori diversi tra loro.



Secondo quanto registrato da Burning Glass, azienda specializzata nell'analisi del mercato del lavoro fondata nel 1999 con l'obiettivo di sviluppare tecnologie innovative in grado di creare un match affidabile tra domanda ed offerta di lavoro, dal 2017 al 2019 in Italia le richieste di lavoro nell'area dati sono aumentate del 137%, 45.9% considerando il periodo 2018-2019. Un dato in linea con il trend europeo, che registra un tasso medio di crescita del 48.9% e che vede nel Regno Unito il Paese che ricerca maggiormente profili in questo ambito.



Il Master si rivolge a studenti che ambiscono a diventare esperti di Data Science all'interno di startup, aziende strutturate e grandi corporate con un background formativo in ambito scientifico (fisica, matematica, statistica ed ingegneria).



Come tutti i percorsi formativi della Talent Garden Innovation School, il Master in Data Science & AI offre uno sbocco privilegiato nel mercato del lavoro con un tasso di placement elevatissimo a testimonianza della bontà e validità della formazione offerta da Talent Garden.



Durante la scorsa edizione, oltre il 90% dei partecipanti al Master ha trovato collocazione come esperti di analisi dati presso importanti realtà italiane di diversi settori quali Consulting, ICT, Health, Semiconductors, Insurance & Finance, Services.



"Formare i professionisti del digitale di domani è da sempre l'obiettivo della nostra Innovation School e in un momento come quello attuale è emerso ancora più chiaramente quanto il digitale sia fondamentale per la sopravvivenza e il successo delle nostre aziende. In questo contesto, il percorso del Master in Data Science & AI acquista ancor più valore: avere talenti in grado di soddisfare questa esigenza può rivelarsi un vero vantaggio competitivo per le startup, PMI e grandi corporate” commenta Lorenzo Maternini, Country Manager Talent Garden Italia. "Va sottolineato inoltre come l'interesse e la sensibilità di una grande realtà come Groupama Assicurazioni, che mette in campo importanti risorse a disposizione di giovani di talento in ambito digitale, rappresenti un segnale positivo ed incoraggiante per la ripresa e per il futuro”.



"Siamo orgogliosi di dare continuità alle attività di responsabilità sociale volte alla formazione e alla promozione dell'innovazione: un percorso che abbiamo già iniziato con successo negli anni precedenti” sostiene Pierre Cordier, Amministratore Delegato e Direttore Generale Groupama Assicurazioni. "Il Master online in 'Data Science & AI' è uno strumento concreto indirizzato ai giovani talenti ed orientato al mondo del lavoro. Il nostro impegno di assicuratori ci porta a proteggere e a contribuire al futuro dei giovani con la formazione e la preparazione, rispondendo alla domanda sempre crescente di professionisti legati al mondo del data analysis e del digitale. Questa iniziativa è la concretizzazione della nostra vision, in cui la tecnologia e l'innovazione sono strumenti cardine per raggiungere l'eccellenza dei processi e dei nostri prodotti”. "La grande sfida per la nostra industria - continua Pierre Cordier - è proprio quella di valorizzare l'immenso patrimonio di dati di cui il settore assicurativo dispone. Analizzare e raffinare questi dati può condurci ad ottenere informazioni 'di valore' per comprendere meglio le esigenze dei clienti e riuscire a fornire loro servizi migliori, personalizzati e più veloci”. Groupama Assicurazioni, infatti, da tempo investe sul mondo dei dati e sullo sviluppo di competenze di eccellenza in questo settore, come G Evolution.



Le selezioni

Le selezioni avverranno tramite un Challenge Day, che si terrà il 24 settembre, durante il quale i candidati affronteranno prove di gruppo ed individuali che porteranno a scegliere i 21 partecipanti ammessi al Master.



Per sottoporre la propria candidatura per prendere parte al Challenge Day di selezione: https://talentgarden.org/it/innovation-school/italy/data-science-artificial-intelligence-master/



Il programma di studi

Il Master è un percorso full immersion di 11 settimane che prenderà ufficialmente il via in modalità online a partire da lunedì 19 ottobre.



Il programma di studi si comporrà di 5 moduli focalizzati sul mondo statistico e di analisi computazionale - Data Science Starter Kit, Advanced Data Manipulation & Cloud Management, Statistical Learning, Advanced Machine Learning & Cloud Computing, Deep Learning & Advanced Topics - e si concluderà con un group project finale durante il quale gli studenti saranno chiamati a sperimentare i contenuti appresi sviluppando un progetto reale di gruppo, lavorando come un vero team di Data Scientist.



Nel corso del Master, saranno organizzati degli incontri di approfondimento con startupper, manager ed esperti del settore.



I docenti del Master sono professionisti del mondo della ricerca e dei dati provenienti da Linkalab, laboratorio di ricerca privato per la scienza computazionale e l'innovazione ICT e saranno guidati da Alessandro Chessa, coordinatore scientifico del Master e coordinatore scientifico del Marwe, CEO & Co-Founder di Linkalab.



Informazioni su Talent Garden

Talent Garden è la piattaforma leader in Europa per il networking e la formazione nell'ambito dell'innovazione digitale. Nata nel 2011 a Brescia, ha l'obiettivo di favorire la crescita di imprenditori, professionisti e aziende di tutte le dimensioni, dalle piccole e medie realtà alle grandi Corporate attraverso la condivisione di spazi, realizzazione di attività di formazione e programmi di networking. Un modello che si è rapidamente esteso in Europa e che oggi ha portato la società ad essere presente in 22 campus e 7 Paesi europei diventando leader europeo del suo settore. Questo anche grazie all'entrata nel capitale sociale, anni fa, di TIP – Tamburi Investment Partners e di alcune importanti famiglie di imprenditori italiani.



Informazioni su Groupama in Italia

Groupama Assicurazioni è la prima filiale estera di Groupama, un Gruppo assicurativo e bancario di dimensione internazionale. Groupama Assicurazioni, con 800 dipendenti e una rete di più di 1.000 agenti, capillarmente diffusi su tutto il territorio, garantisce prossimità al cliente ed è il primo mercato del Gruppo all'estero. Le sinergie internazionali e la professionalità della sua rete consentono di proporre innovative soluzioni per la tutela delle persone, dei beni e del patrimonio ed anche delle attività professionali soddisfacendo le esigenze più evolute con un'offerta che copre tutte le aree di bisogno: la casa, l'auto, la salute, il risparmio, la protezione, la previdenza e il lavoro puntando sempre più alla vicinanza al cliente e all'innovazione.