I due gemelli veneziani secondo Valter Malosti alla Arena del Sole di Bologna

Un viaggio attuale ed affascinante nel mondo goldoniano

Teatro Arena del Sole, Bologna



ERT/Teatro Nazionale





I due gemelli veneziani

di Carlo Goldoni.



Adattamento: Angela Demattè, Valter Malosti

Con: Marco Foschi, Danilo Nigrelli, Marco Manchisi, Irene Petris, Alessandro Bressanello

Anna Gamba, Valerio Mazzucato, Camilla Nigro, Vittorio Camarota, Andrea Bellacicco.

Regia: Valter Malosti.

Scene e luci: Nicolas Bovey.

Costumi: Gianluca Sbicca.

Progetto sonoro: G.U.P. Alcaro.

Cura del movimento: Marco Angelilli.

Assistente alla regia: Jacopo Squizzato

Assistente costumista: Rossana Gea Cavallo

Foto di scena: Serena Pea

La maschera di Pulcinella indossata da Marco Manchisi è opera del maestro mascheraio Stefano Perrocco di Meduna.



Produzione Teatro Stabile del Veneto, TPE - Teatro Piemonte Europa, Teatro Metastasio di Prato, ERT - Teatro Nazionale.



I due gemelli veneziani (Carlo Goldoni, 1747) diventa oggi, nella regia di Valter Malosti, Direttore di ERT, che ne ha curato anche l’adattamento insieme ad Angela Dematté, un viaggio affascinante.



Valter Malosti incontra Carlo Goldoni, i suoi personaggi, la sua lingua ed il suo mondo, un mondo barocco, sensuale che resta intatto, anzi - se posibile- si carica di sottintesi espliciti e diventa una macchina di divertimento tutta attuale, dove i personaggi danno libertà alle proprie emozioni, tra riso e sospensioni.



Il tutto avviene in tempi rapidissimi e con velocissimi cambiamenti di scena (e di umori).





Nssun freno alle emozioni ed ai sentimenti, dunque, ma passione di ricerca e amore per l'opera godoniana, come afferma Malosti:











"Una delle prime fascinazioni che ho per un testo nasce sicuramente dalla lingua e dal suono della lingua che crea un significato altro e ulteriore. Detta ad alta voce poi, quel tipo di lingua si fa musica, si fa corpo.



Tutti i grandi autori hanno dentro di sé una grande musica. E così accade in Goldoni, il dialetto veneziano dei Gemelli se usato come una lingua salda e musicale diviene un canto fermo che dà incomparabili sorprese al di là degli stereotipi. Ma in questo caso la scoperta più grande è stato il Goldoni “uomo di scena”, non solo di libro, come avrebbe detto il geniale Nando Taviani, per il tramite delle sue Memorie, viste anche attraverso la lente di ingrandimento di Strehler" (Valter Malosti ).











In scena fino a domenica 20 Febbraio 2022.