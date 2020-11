I forni a vapore di Bertazzoni: nuovi e irrinunciabili alleati in cucina

I forni a vapore Bertazzoni utilizzano il vapore acqueo per preservare le sostanze nutritive, le vitamine e i minerali degli alimenti, garantendo allo stesso tempo una cucina sana, veloce e ricca di sapori. Questi elettrodomestici si dimostrano perfetti alleati per i sostenitori di una vita sana e attiva, ma con poco tempo da dedicare alla cucina, per i cultori dell'enogastronomia o, semplicemente per chi ama organizzare pranzi e cene gourmet in famiglia

"Quest'anno la cucina è tornata ad essere il fulcro delle nostre case: abbiamo riscoperto le preparazioni casalinghe e le ricette di famiglia, sperimentando come la qualità degli ingredienti, ma anche la tecnologie e le performance degli elettrodomestici siano fondamentali per la perfetta riuscita dei nostri piatti", spiega Valentina Bertazzoni, responsabile Comunicazione e Stile Bertazzoni. "Gli elettrodomestici Bertazzoni vengono sviluppati per poter garantire le migliori tecniche di cottura ai cuochi di tutto il mondo, sia che essi siano appassionati di cucina o chef professionisti. Le specifiche esigenze di questi utenti guidano Bertazzoni nello sviluppo tecnologico dei propri elettrodomestici: le funzioni speciali dei nuovi forni combinati da incasso si rivelano alleate insostituibili per raggiungere alti standard qualitativi di cottura", conclude Valentina Bertazzoni.



PERCHÈ SCEGLIERE UN FORNO A VAPORE?



I forni a vapore Bertazzoni consentono di avere un’alimentazione sana senza rinunciare al gusto o investire troppo tempo nelle preparazioni. E’ possibile scegliere la funzione Total Steam, per una cottura che impiega vapore puro, oppure la funzione Steam Assist, che consente di combinare iniezioni di vapore con le tradizionali funzioni di cottura.



I forni a vapore Total Steam Bertazzoni permettono di cuocere gli alimenti impiegando il vapore puro. In questo modo è possibile preservare i nutrienti più sensibili alle alte temperature, che nelle cotture tradizionali vengono in gran parte perse. La cottura a vapore del pesce, ad esempio, oltre a garantire risultati eccellenti in termini di gusto e consistenza, consente di trattenere maggiori quantità di Ferro, Calcio e Omega 3. Inoltre, durante il processo di cottura il vapore mantiene in livello di umidità negli alimenti, esaltandone il sapore senza che vi sia bisogno di aggiungere condimenti grassi. La funzione vapore puro è disponibile nei forni Bertazzoni Total Steam nelle versioni 60x60 cm oppure 60x45 cm.



Con lo Steam Assist, invece, è possibile selezionare tre diversi livelli di intensità del vapore in abbinamento alle modalità di cottura tradizionali. Ad esempio, durante la cottura in modalità ventilata o grill è possibile programmare iniezioni di vapore ad intensità regolabile: al 25%, 50% e 75%. Ciò consente di ottenere la consistenza perfetta per ogni tipologia di cottura: pesce, arrosti e focaccia risulteranno croccanti all’esterno, morbidi e succosi all’interno. La funzione vapore assistito è disponibile nelle versioni 60x60 cm oppure 60x45 cm nei forni Total Steam e Steam Assist Bertazzoni.



COME OTTENERE COTTURE AL FORNO SEMPRE PERFETTE? SI PUÒ, GRAZIE ALL’ASSISTENTE BERTAZZONI



I forni a vapore Bertazzoni dispongono di 11 funzioni, controllate tramite le robuste manopole e/o il display touch TFT ad alta risoluzione. Tra queste l’Assistente Bertazzoni, un vero e proprio aiuto chef per la cucina quotidiana, che garantisce sempre il raggiungimento del risultato programmato.



Cucinare con risultati programmati significa che l’Assistente gestisce in autonomia una sequenza precisa di funzioni di cottura, temperatura e tempi permettendoti di ottenere torte perfette e arrosti teneri e deliziosi. Questo è reso possibile grazie ai sensori digitali della cavità e alla sonda cibi multisensoriale, che controllano e monitorano con precisione la temperatura e l’omogeneità di cottura delle pietanze. Sul display è possibile monitorare costantemente le funzioni selezionate e la durata della cottura, oltre che la temperatura del forno in tempo reale. Inoltre, il forno si spegne automaticamente a fine preparazione.



Non si procederà più per tentativi e si potranno ottenere cibi cotti alla perfezione senza alcuna fatica.



COME TRASFORMARE LA CUCINA DI CASA NELLA PROPRIA PIZZERIA PREFERITA?



Che si preferisca una pizza sottile, alta oppure gourmet, la tecnologia dei forni Bertazzoni garantisce sempre risultati professionali, dalla lievitazione fino alla cottura, per soddisfare i gusti di tutta la famiglia.



La funzione lievitazione prevede l’utilizzo del vapore per far lievitare l'impasto alla perfezione, inserendolo nel forno quando è ancora freddo per evitare sbalzi di temperatura.



Per gli amanti della pizza classica con la base sottile e croccante, è possibile scegliere la funzione Turbo che garantisce una cottura veloce dell’impasto, grazie alla combinazione dell'alta temperatura, calore proveniente dal basso e ventilazione omogenea.



Per chi preferisce invece una pizza alta, è possibile selezionare la funzione di cottura ventilata combinata alle iniezioni di vapore. Lo Steam Assist permette di creare il giusto livello di umidità nella cavità: il vapore durante la cottura aiuta a ritardare la formazione della crosta, permettendo un maggiore sviluppo del lievitato. Si otterrà così una pizza croccante all'esterno, ma soffice all’interno, con una bellissima alveolatura.



I nuovi forni a vapore Bertazzoni sono declinati nelle tre Serie iconiche dello storico marchio emiliano di elettrodomestici: Serie Professional (F6011PROVPTN), Serie Modern (F6011MODVPTC) e Serie Heritage (F6011HERVPTAC). Per ciascuna serie è possibile scegliere una suite completa e perfettamente coordinata di elettrodomestici per la cucina. Oltre a forni da incasso, la gamma dei prodotti è completata da cucine a libera installazione, piani cottura, frigoriferi, lavastoviglie e cappe aspiranti abbinabili.



Bertazzoni coniuga da sempre metodi di produzione industriale alle competenze ingegneristiche di precisione e all’amore per il design italiano. Eleganti, funzionali, con uno stile e una tecnologia inimitabili, gli elettrodomestici Bertazzoni sono stati pensati e progettati per chi ama cucinare da persone che sanno come si cucina.



Bertazzoni

Nata a Guastalla nel 1882, la Bertazzoni Spa rappresenta oggi una delle realtà industriali e commerciali più solide, dinamiche, innovative e in crescita sul mercato degli elettrodomestici per la cucina. Guidata dalla famiglia Bertazzoni da 6 generazioni, l’azienda ha sede a Guastalla (RE), dove sono collocati il quartier generale e gli stabilimenti produttivi. Bertazzoni oggi conta oltre 250 dipendenti e una produzione di circa 200.000 pezzi all’anno. Apprezzata nel mondo con i suoi marchi Bertazzoni e La Germania, l’azienda esporta in più di 60 paesi.



www.bertazzoni.com