I GATTI PIU' BELLI DEL MONDO al Palazzetto dello Sport di Limbiate nell'Esposizione Internazionale Felina

A Limbiate magnifici gatti di razza in passerella per la conquista del titolo di Gatto Più Bello del Mondo Sabato 16 e domenica 17 Marzo con ingresso dalle ore 10 alle ore 19

A LIMBIATE presso il Palazzetto dello Sport di Via Leone Tolstoi nei giorni di sabato 16 e domenica 17 Marzo, orario dalle ore 10 alle ore 19, si svolgerà l'Esposizione Internazionale Felina "I GATTI PIU' BELLI DEL MONDO" con la partecipazione di centinaia di gatti di razza che, sotto l'egida della Federazione Italiana Associazioni Feline verranno giudicati da Giudici Internazionali WCF (World Cats Federation) nel Best in Show in programma al pomeriggio di entrambe le giornate.



Protagonisti saranno gli splendidi esemplari di gatti di tutte le razze e provenienti da tutti i Paesi del mondo: il Persiano con il suo lunghissimo e vaporoso mantello; il Norvegese delle Foreste, fiero e possente come un vichingo; il Main-Coon, il grande gatto americano, ottimo nuotatore e pescatore; l´Abissino, il gatto dei faraoni; il Certosino, i cui enigmatici occhi d´ambra hanno ispirato mistiche leggende medioevali; il Devon Rex, piccolo folletto dall'aspetto alieno, dalle grandi orecchie e dagli occhi sgranati; i mille colori dei gatti Orientali; la simpatia dei British e dei Blu di Russia, l'eleganza dei Burmesi; l´Europeo, mille colori nel mantello di questo gatto.

Molti anche i cuccioli partecipanti a questa Expo: teneri batuffoli di pelo dai molteplici colori.



I visitatori non solo potranno ammirare i tanti gatti presenti in mostra, ma potranno assistere nel pomeriggio del sabato e della domenica alla vera e propria gara, dove giudici Internazionali WCF decideranno, tramite vere e proprie sfide di bellezza quali saranno gli esemplari, che si contenderanno, durante il Best in Show, direttamente sul palco alla presenza di tutto il pubblico e della giuria riunita, l´ambito titolo del BEST OF BEST che sarà assegnato al più bel gatto di tutta la manifestazione.



Collateralmente all'Expo Felina vi sarà anche una Mostra molto particolare con gli animali più misteriosi ed affascinati del Pianeta.

La Mostra "Reptilia Expo: l'affascinante mondo dei rettili" ove si potranno osservare tanti serpenti tra i più belli ed affascinanti provenienti da tutto il mondo: un esemplare di pitone indiano albino di sei metri per 160 kg di peso, pitoni reali, i boa costrittori, i temibili anaconda e pitone di seba, colubridi asiatici, africani ed americani, il falso corallo, il serpente toro ed il serpente "mangiatore di serpenti", i serpenti degli alberi, un massiccio pitone di Sumatra, serpenti velenosi opistoglifi e tanti altri e poi ancora la tiliqua dalla lingua azzurra, gechi dell'Iraq, il geco africano dalle due teste, la lucertola gigante africana, lo scinco di fuoco, il drago barbuto, il "collerico" varano argentino; tutti naturalmente vivi!



Una occasione per ammirare i più bei gatti del mondo e gli animali più affascinanti del pianeta!







LIMBIATE (MB)

Palazzetto dello Sport

Via Leone Tolstoi

Sabato 16 e Domenica 17 Marzo 2019

Ingresso Mostra: dalle ore 10.00 alle ore 19.00 continuato