I giovani aretini a confronto con Francesco Costa de Il Post

Podcast, viaggi e America sono i tre temi del nuovo incontro della rassegna #InspingPeople in cui i giovani aretini si confronteranno con Francesco Costa, vicedirettore de Il Post e firma di Internazionale. Quale strada ha portato un ragazzo partito da Catania verso Roma con pochi soldi in tasca, una tenda e il sogno di fare il giornalista a diventare protagonista di un nuovo modo di raccontare la politica e la società? Questa domanda sarà alla base dell’incontro in programma alle 18.00 di sabato 16 marzo, con Costa che condividerà il percorso che gli ha permesso di diventare una delle fonti d’informazione più autorevoli sulla politica statunitense. L’iniziativa, aperta a tutti, sarà ospitata nei locali dell’Urban Creativity Lab di Arezzo, in via Leone Leoni.

Podcast, viaggi e America sono i tre temi del nuovo incontro della rassegna #InspingPeople in cui i giovani aretini si confronteranno con Francesco Costa, vicedirettore de Il Post e firma di Internazionale. Quale strada ha portato un ragazzo partito da Catania verso Roma con pochi soldi in tasca, una tenda e il sogno di fare il giornalista a diventare protagonista di un nuovo modo di raccontare la politica e la società? Questa domanda sarà alla base dell’incontro con Costa in programma alle 18.00 di sabato 16 marzo. L’iniziativa, aperta a tutti, sarà ospitata nei locali dell’Urban Creativity Lab in via Leone Leoni che, da tempo, è diventato un punto di riferimento per tanti ragazzi che desiderano condividere esperienze e confrontarsi con personaggi significativi. Tra le attività più attese rientrano proprio gli appuntamenti di #InspiringPeople che, giunto alla seconda edizione, è stato ideato per portare in città uomini e donne che con intuizione, coraggio e volontà hanno realizzato grandi progetti e sono considerati fonte di ispirazione per alimentare i sogni delle più giovani generazioni.



Il primo incontro del 2019 sarà proprio con Costa che, a soli trentaquattro anni, è oggi riconosciuto tra le voci più autorevoli in relazione alla politica statunitense. Tra il 2015 e il 2017, il giornalista ha curato una newsletter e un podcast, dal titolo “Da Costa a Costa”, dedicati alle elezioni americane e finanziati spontaneamente da lettori e ascoltatori. Questo progetto lo ha portato a raccontare la politica americana in un tour italiano con più di cinquanta tappe, a viaggiare per tutti gli Stati Uniti e a collaborare con RaiTre per la scrittura dei documentari “La Casa Bianca”. Costa ha vinto nel 2016 il Premio Internazionale Spotorno Nuovo Giornalismo per la brillante copertura delle presidenziali statunitensi e nello stesso anno ha condotto anche la rassegna stampa di RadioTre “Prima Pagina”, ma nel frattempo ha lavorato anche per testate quali L’Unità e Internazionale.



L’incontro di #InspiringPeople sarà orientato a stimolare la creatività e l’intraprendenza dei ragazzi presenti attraverso la scoperta del suo percorso di vita, prevedendo anche un laboratorio gratuito dove verrà esaminata la creazione di un percorso giornalistico attraverso podcast: dall’individuazione del pubblico alle fasi di realizzazione, dalla definizione dell’agenda alle modalità per strutturare gli argomenti, i temi e i collaboratori. Costa risponderà a tutte le domande dei giovani aretini, proponendo loro anche la simulazione della produzione di una puntata. «#InspiringPeople - commentano Dario Agnoletti e Martina Bocconi, parte dello staff di Urban Creativity Lab, - vuole offrire occasioni di incontro con personaggi positivi che possano fornire ai giovani gli stimoli per inseguire i loro sogni. L’esempio di Costa è particolarmente significativo: nonostante la giovane età, ha maturato grandi professionalità e ha sfruttato strumenti innovativi per diventare una delle più autorevoli e apprezzate fonti d’informazione della scena elettorale americana».