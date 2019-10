Sabato 26 ottobre si parte da Piazza Arringo alle 15.30

ASCOLI – Nell’ambito del progetto “Salute in cammino – Sport senza età”, iniziativa dell’U.S. Acli Marche che abbina la promozione dell’attività fisica alla valorizzazione ed alla conoscenza del territorio, sabato 26 ottobre alle ore 15,30 si svolgerà l’iniziativa “I luoghi della ceramica ad Ascoli Piceno”.



La manifestazione organizzata nell’ambito del progetto regionale “Sport senza età” dall’U.S. Acli Marche, col patrocinio dell’amministrazione comunale, col sostegno dell’Asur Marche, della Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno e di Coop Alleanza 3.0.



Il programma dell’iniziativa prevede il ritrovo dei partecipanti davanti alla Cattedrale per poi partire ed attraversare uno splendido percorso tutto dedicato alla ceramica ed a quello che ha rappresentato per la notra città.



La partecipazione alla manifestazione “I luoghi della ceramica ad Ascoli Piceno” è gratuita. Per informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche.