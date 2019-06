Lunedì 10 giugno, alle ore 21 in Piazza Arringo

ASCOLI – Lunedì 10 giugno, alle ore 21 in Piazza Arringo, prenderà il via una camminata denominata “I luoghi dello sport ad Ascoli”.



L’iniziativa rientra nel progetto “I luoghi ed i personaggi dello sport ascolano” promosso dal comitato provinciale dell’Unione Sportiva Acli in collaborazione con l’amministrazione comunale (assessorato alla pubblica istruzione) e con sostegno della Chiesa Valdese – Fondi 8 per mille.



Nel corso della serata, attraverso uno splendido percorso cittadino, sarà possibile conoscere la storia dello sport della città con una guida turistica che accompagnerà i presenti in un percorso relativo alla conoscenza di quelli che sono stati i luoghi ed i cittadini che hanno permesso lo sviluppo dello sport della nostra città.



Si partirà dalla partecipazione degli sportivi ascolani alle Olimpiadi, ma ci sarà un vero e proprio tour cittadino per conoscere quali sono stati gli impianti, spesso anche di fortuna, che hanno ospitato per decenni le manifestazioni sportive, ma anche e soprattutto si racconteranno e si faranno conoscere le gesta di tanti atleti che hanno dato lustro alla nostra città oltre che di importanti sodalizi sportivi tra cui ovviamente l’Ascoli calcio.



La partecipazione è gratuita. Per far parte del gruppo dei podisti basta presentarsi in piazza Arringo lunedì 10 giugno alle 21 in Piazza Arringo entro le 20,45 per la registrazione dei dati anagrafici.



“Un ringraziamento particolare – dicono i dirigenti dell’U.S. Acli – va all’ex presidente provinciale del Coni Aldo Sabatucci ed all’attuale delegato provinciale del Coni Armando De Vincentis per aver collaborato all’iniziativa”.



Ulteriori informazioni possono essere ottenute consultando la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.