I Malati Immaginari al Sanremo Rock

Il duo vastese accede alla fase finale della kermesse

Sanremo Rock, la costola "distorta" del Festival della Canzone Italiana, quest'anno vede la partecipazione del duo vastese I Malati Immaginari. Dario (Chitarra, synth e voce), e Laura (cajon e percussioni) si sono qualificati alla fase finale della 35esima edizione della kermesse fra ventimila candidati accedendo alle Live Tour Sanremo Rock, dove si esibiranno, la prossima estate, insieme ad altri nove artisti, prima della finalissima al Teatro Ariston nel prossimo autunno.



"La notizia ci ha colti davvero di sorpresa, non ci aspettavamo un risultato talmente positivo - affermano emozionati I Malati Immaginari - e onoreremo questo prestigioso palco su cui sono passati da emergenti nomi da brivido come Ligabue, Bluverigo, Laura Bono, Avion Travel e Litfiba". Sanremo Rock è infatti il più longevo contest nazionale per artisti singoli, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock (indie, alternative, pop rock, hard rock. prog, metal) e trend (pop, cantautorato, hip hop, blues, funk, folk).



"Meno di un anno fa il primo singolo, poi oltre 40 date in giro per l'Italia di supporto ai nostri artisti preferiti, la finale al Tour Music Festival, il nostro primo album in uscita e oggi arriva questa splendida notizia, ancora non ci crediamo", aggiungono Dario e Laura. "E poi quel nome, la Città dei Fiori, ancora non riusciamo a pronunciarlo", concludono.



I Malati Immaginari nascono a Vasto, in provincia di Chieti, a ottobre 2019 all'alba della pandemia, dall'incontro di due anime ipocondriache. Dario (chitarra, synth e voce) e Laura (cajon e percussioni) iniziano a suonare per terapia, e durante il lockdown scrivono le loro prime canzoni, dal mood malinconico fondendo elementi acustici come la chitarra e le percussioni ai suoni algidi e glaciali dei synth.

Il 7 maggio 2021 esce il primo singolo, "Non Passa +", che ha dato il via a una serie di live estivi, con 25 date in Abruzzo. Il brano, etichettato Automatic Records, è rimasto in rotazione sul circuito radiofonico Play Music Like, riscuotendo la curiosità della stampa di settore. A ottobre danno alla luce, sempre per Automatic, una seconda release, "Bambola Parlante", uscita in anteprima su Rockon. Parallelamente, la band ha avviato un tour nazionale di supporto ad artisti come Pierpaolo Capovilla, Omar Pedrini, Meganoidi, Lorenzo Kruger, Dandy Bestia (Skiantos), Lassociazione, Olly (Shandon) e altri. A marzo iMi saranno di nuovo in tour con otto date in giro per l'Italia, toccando città come Lucca, Bologna, Fermo,Pescara.



Finalisti al Tour Music Festival 2021, I Malati Immaginari licenzieranno il loro primo EP "Schiena Contro Schiena" la prossima primavera, insieme al singolo e videoclip "Malata Immaginaria".