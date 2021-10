I migliori funghi per un completo benessere

A causa dell’incidenza sempre più forte di malattie croniche, i metodi di cura naturali sono nuovamente ricercati da un numero crescente di persone. I funghi medicinali contengono un vasto spettro di sostanze nutritive, la cui attività si esplica a livello fisiologico. Queste ultime sprigionano le loro attività straordinarie, purché il fungo sia utilizzato integralmente in tutta la sua composizione naturale.

I funghi sono affascinanti concentrati di sostanze nutritive e composti che forniscono molti benefici positivi per la salute degli esseri umani. Un singolo tipo di fungo può contenere centinaia di sostanze bioattive benefiche.

La scienza moderna ha scoperto nei funghi molte qualità che promuovono la salute, tra cui ipolipemizzanti, immunomodulatori, antitumorali, antiossidanti, antivirali, antibatterici, antiparassitari, epatoprotettivi, antidiabetici e altro ancora.



Negli ultimi 30 anni sono stati pubblicati migliaia di articoli scientifici e diversi trial supportano l’ampia applicazione clinica dei loro ingredienti.

In Giappone il lentinano e il PSK vengono utilizzati nel trattamento del cancro per i benefici che apporta al sistema immunitario del paziente.

Le erinacee aiutano a ricostruire i tessuti neuronali.

La lentionina è un potente antisettico utilizzato nel dentifricio.

I triterpeni fungono da potenti antinfiammatori che imitano gli steroidi cortisonici.

I beta glucani vengono utilizzati nelle creme per la guarigione delle ferite nei pazienti diabetici.



La micoterapia si focalizza sulla ricerca e lo sviluppo di funghi come integratori nutrizionali per il mantenimento e il miglioramento della salute dell’uomo e degli animali.

Il team scientifico di Hifas da Terra ha coniato questo termine nel 2006 per riferirsi alla terapia con i funghi. Hifas da Terra è dedita alla salute e al benessere attraverso la continua ricerca della micoterapia e lo sviluppo innovativo di integratori di alta qualità per il supporto nutrizionale di patologie e squilibri.

“Non è la più forte delle specie che sopravvive, né la più intelligente. Sopravvive quella che più si adatta al cambiamento”.

In questa frase Darwin descrisse, senza saperlo, la natura dei funghi, organismi viventi a metà strada tra piante e animali che sono sopravvissuti a molte grandi estinzioni.

I funghi fanno parte del regno dei funghi, organismi affascinanti sopravvissuti evolvendosi e adattandosi a scenari in continua evoluzione. Si stima che nel mondo esistano 1 milione e mezzo di specie di funghi. Di queste, solo 100.000 sono state denominate e nel dettaglio ne conosciamo a malapena un centinaio.Sono un regno intelligente e adattabile che ha costruito un manto chimico di protezione durante i millenni di anni che sono sopravvissuti sulla terra. Ora Hifas da Terra può sfruttare e condividere queste qualità protettive a vantaggio della salute umana.



I funghi hanno costruito una connessione sotterranea simile al web con i loro fili ramificati, noti come “l’Internet della natura”, creando una superstrada di membrane di condivisione delle informazioni che consente il flusso di nutrienti essenziali e la comunicazione intorno all’ecosistema.

La scienza deve molto anche ai funghi con la scoperta della penicillina e delle sue proprietà antibiotiche che hanno cambiato il corso della medicina moderna.



Nel trattato sulle erbe medicinali Pen Tsao, il famoso Shen Nong, uno dei padri della medicina cinese, si riferisce al Reishi come “un fungo divino capace di prolungare la vita e armonizzare l’equilibrio fisico e spirituale”.



Nel Compendio di materia medica del medico Li Shi Zhen (1518-1593) si parla anche di Reishi “consumato per molto tempo, l’agilità del corpo non cesserà e gli anni si allungheranno come quelli degli esseri immortali”.



Nel 1991 dei turisti tedeschi durante un’escursione sulle Alpi italiane hanno trovato la più antica mummia naturale conosciuta, nota come Ötzi, risalente al 3300 a.C. Gli scienziati stimano che sia morto a 46 anni e soffriva già di artrite alle articolazioni e di parassiti intestinali. La sua borsa da cacciatore conteneva un’ascia, un arco con frecce di selce e della carne secca. Sono stati trovati anche diversi funghi: uno per accendere il fuoco (Fomes fomentarius) e un altro con proprietà antibatteriche (Piptoporus betulinus). Evidentemente, i nostri primi antenati usavano i funghi per le applicazioni sanitarie.



Funghi Medicinali



Reishi (Ganoderma lucidum)

Sia in Cina sia in Giappone è considerato da molti secoli come il “fungo dell’immortalità”, utilizzato per combattere la senilità e la convalescenza prolungata a causa di una malattia o un intervento chirurgico. Utilizzato in MTC per stimolare il sistema immunitario, stimolare la funzionalità del fegato e combattere i problemi cardiovascolari.



Cordyceps (Cordyceps sinensis)

In MTC si riteneva stimolasse il rene e, conseguentemente, agisse contro la senilità, esalta la “shen” (spirito) migliorando tutto ciò che riguarda l’orecchio (tinnito), le articolazioni, le ossa (osteoporosi), problemi renali, genito-urinari, disfunzione sessuale e la fertilità. È anche in grado di agire recuperando lo Jing-Qi o energia ancestrale.



Agaricus blazei (AbM)

Dal punto di vista nutrizionale, il fungo AbM si distingue per l’alto contenuto di proteine vegetali con tutti gli aminoacidi essenziali, vitamine del gruppo B, vitamina E e sali minerali.



Coriolus (Coriolus versicolor)

Questo fungo si trova in quasi tutto il mondo e di solito si sviluppa sui resti di tronchi morti di diverse specie di alberi e sotto climi diversi. È coltivato per essere utilizzato tanto a scopo terapeutico quanto per ottenere diversi estratti di uso farmacologico.



Shiitake (Lentinula edodes)

Si tratta di un fungo commestibile molto apprezzato da tempo immemorabile in Cina e in Giappone, sia come cibo sia per le proprietà terapeutiche.



Polyporus (Polyporus umbellatus)

Usato contro il Tang (catarro nel senso più ampio) e il blocco dei meridiani per l’acqua stagnante. È comunemente usato come diuretico e per molte condizioni del tratto urogenitale.



Coprinus (Coprinus comatus)

Nutrizionale, a parte il contenuto proteico, è noto per la sua abbondanza di vitamine del gruppo B, vitamine C, D ed E. È anche ricca di minerali e soprattutto vanadio, ferro, rame e zinco.



Hericium (Hericium erinaceus)

Nutrizionalmente noto per il suo alto contenuto di proteine e sali minerali importanti che spesso mancano nella dieta abituale, come il selenio, il germanio e lo zinco.



Maitake (Grifola frondosa)

È un fungo commestibile, molto popolare, che viene spesso trovato sui castagni. È considerato un alimento prezioso in Giappone e Cina, dove viene utilizzato anche per le sue proprietà medicinali da almeno 3.000 anni. I giapponesi lo indicano come il “re dei funghi”, essendo altamente stimato per il suo effetto tonico e adattogeno.