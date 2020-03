I negozianti di Barletta e di Andria sostengono i Diritti Umani

Continua l’attività di consapevolezza dei volontari di Uniti per i Diritti Umani.

Uniti per i Diritti Umani è una organizzazione internazionale, non a scopo di lucro, dedicata ad implementare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale. Nel mondo, singoli individui, educatori e gruppi ne sono membri, e sono dedicati a portare avanti attivamente la consapevolezza e la protezione dei diritti umani per conto di tutta l’Umanità.



Il suo scopo è quello di fornire risorse educative sui diritti umani e creare attività che informino, assistano ed uniscano individui, educatori, organizzazioni e enti governativi nella diffusione e adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ad ogni livello della società.



Anche in Puglia si è creato un gruppo di volontari che operano principalmente nelle provincia della BAT e di Bari.



Lo scrittore L. Ron Hubbard ha scritto molte opere, frutto di una lunga ricerca e tanta osservazione riguardo all’umanità. Notò, infatti, che in gran parte, i popoli attuali, hanno delle norme legate al rispetto dei diritti dell’Uomo, ma nonostante questo in molti paesi, anche tutt’ora ci sono molte violazioni della Dichiarazione Universale e queste non riguardano più solo il passato: bullismo, conflitti civili, assenza d’istruzione che porta poi all’analfabetismo, crimini e violenza, tratta di esseri umani e molti altri.



Per questo, con grande scopo e dedizione, a sostegno della pace anche i volontari di Barletta divulgano questi principi attraverso la distribuzione degli opuscoli “Che cosa sono i diritti umani?” e “La Storia dei Diritti Umani”.



Infatti nei giorni scorsi hanno consegnato copie gratuite del materiale ai negozianti e commercianti delle città di Andria e Barletta tra cui: Calzature Giglio, Caffetteria D’Azeglio, Cfafè Disfida, Caffè Rosito, Videogames San Andreas, Prestige Intimo & Mare, La Tabaccheria 1970, Bar Stella, Hair Glam Salon, Belmonte, Bar Fontana, Ferramenta Di Biase, Pizzeria Romana, Parrucchiere Giuseppe Hair Styling e Centro Estetico Pignatelli a Barletta. Mentre ad Andria Marin Bar e Panificio “Le Delizie del Pane”.



Questo è uno strumento informativo che fa conoscere alle persone la Dichiarazione al completo e fa riflettere ognuno di noi su come meglio comportarci in relazione agli altri. Qualcosa da usare nella vita di tutti i giorni, con i vicini di casa, colleghi di lavoro ma anche in famiglia.



Per maggiori informazioni scrivi a unitiperidirittiumani@gmail.com .



Ufficio Stampa

Uniti per i Diritti Umani