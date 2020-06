Evento " I nuovi anni 20" evidenzia il ruolo importante che ha sempre avuto l'arte e in particolare in questo periodo assai difficile

Gli anni ’20 del secolo scorso sono stati sorprendenti, in essi ci sono state situazioni agli opposti, si legano a quel periodo la nascita dei totalitarismi nazifascista e comunista e, contemporaneamente scoperte e conquiste che sono diventate pietre miliari per la storia dell’umanità. Esiste una similitudine con i nuovi anni ’20 del nostro secolo, crisi climatica, problema dei rifiuti negli oceani, fame nel mondo e tanto, tanto altro, in contrapposizione a tutto questo c’è, come nel passato, la parte buona che fa da contrappeso sulla bilancia, la tecnologia è ormai indispensabile per la vita di tutti noi, la medicina ha fatto passi da gigante, la scienza continua a stupirci con nuove scoperte. C’è un settore, però che ha continuato a crescere in entrambi i periodi fagocitandosi sia del bene che del male,

l’arte ha dimostrato che mai si è fermata, contribuendo alla presa di coscienza dei fatti, alla loro denuncia e a superare condizioni difficili diventando speranza e aiuto per gli uomini. Sono queste le basi sulle quali i nostri artisti hanno lavorato proponendo opere che ci aiuteranno a riflettere, a capire gli errori del passato per non ripeterli più, ad avere una visione ottimistica e serena del futuro.