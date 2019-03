I nuovi progetti di Design di Marcorubini.com

Dopo i numerosi riconoscimenti di stampa e gallerie di art design le ceramiche di design dell'architetto Rubini, realizzate in autoproduzione sono disponibili per l'acquisto online

Dopo i numerosi riconoscimenti di stampa e gallerie di art design le ceramiche di design dell'architetto Rubini, realizzate in autoproduzione, sono disponibili per l'acquisto online nell'ecommerce http://marcorubini.com/shop/ "Avevo il cassetto pieno di idee ma non il mezzo per realizzarle". A raccontarlo è Marco Rubini architetto, laureato a Firenze in restauro e consolidamento dei monumenti. "Mi è capitato in mano il libro di Chris Anderson, Makers il ritorno dei produttori e per la prima volta ho prodotto i miei progetti di design con una stampante 3D". Marco Rubini vive nelle campagne Umbre, a Città di Castello e produce i suoi prototipi per poi farli produrre dalle migliori maestranze in Umbria e Toscana; I suoi vasi Minimi rappresentano la sfasatura tra forma e significato del contenitore di fiori, il nuovo vaso Mino che rappresenta l'omino che non c'è più: quello che porta i fiori sono delle asssolute novità nel paromana del Design italiano. Tutti i prodotti sono made in italy e assolutamente fatti a mano.