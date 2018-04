I piatti di chef Shady e i suoni dei Maram: festa orientale a Gavorrano

La Maremma incontra il Medio-Oriente tra piatti della tradizione araba, musiche dall’est del Mediterraneo e birre artigianali. Tutto questo sarà “Notte d’oriente” che, sabato 14 aprile, proporrà un salto tra terre lontane e affascinanti nel pieno cuore di Gavorrano. L’appuntamento, in programma alle 20.30, sarà ospitato dall’osteria maremmana Le Gazzere che, per l’occasione, permetterà di vivere una vera e propria serata a tema tra la cena preparata dal noto chef Shady Hasbun e il concerto con i ritmi dei Maram Oriental Ensemble, riunendo così alcuni dei maggiori esponenti della cultura medio-orientale in Toscana. I profumi di spezie, aromi e fiori d’arancio si uniranno ai suoni di liuti e percussioni, per un’iniziativa che permetterà di provare nuovi sapori e nuove alchimie di gusto, immersi in un’atmosfera insolita per il borgo di Gavorrano.

La Maremma incontra il Medio-Oriente tra piatti della tradizione araba, musiche dall’est del Mediterraneo e birre artigianali. Tutto questo sarà “Notte d’oriente” che, sabato 14 aprile, proporrà un salto tra terre lontane e affascinanti nel pieno cuore di Gavorrano. L’appuntamento, in programma alle 20.30, sarà ospitato dall’osteria maremmana Le Gazzere che, per l’occasione, permetterà di vivere una vera e propria serata a tema tra la cena preparata dal noto chef Shady Hasbun e il concerto con i ritmi dei Maram Oriental Ensemble, riunendo così alcuni dei maggiori esponenti della cultura medio-orientale in Toscana. I profumi di spezie, aromi e fiori d’arancio si uniranno ai suoni di liuti e percussioni, per un’iniziativa che permetterà di provare nuovi sapori e nuove alchimie di gusto, immersi in un’atmosfera insolita per il borgo di Gavorrano. «La nostra osteria è specializzata in piatti locali - spiega Claudia Lo Bello, titolare de Le Gazzere insieme al marito Gigi Oretti e alla figlia Marta, - ma per una sera sarà invasa da profumi e suoni tipicamente arabeggianti, con un’iniziativa che farà scoprire culture e tradizioni diverse. “Notte d’oriente” renderà possibile questo viaggio sensoriale facendo affidamento sull’esperienza e sulle competenze di chef Shady e dei Maram che quelle terre lontane le hanno vissute e che sono in grado di rappresentarle e di farle rivivere in tutto il loro fascino».



La serata sarà aperta dalle ricette curate da chef Shady che, cresciuto tra la Palestina e la vicina Massa Marittima, ha costruito la propria identità culinaria proprio sull’incontro tra culture gastronomiche diverse. I suoi piatti, infatti, hanno la particolarità di unire la tradizione toscana alla tradizione araba, in una continua sperimentazione di nuovi sapori che vuole sintetizzare le peculiarità di due cucine rinomate in tutto il mondo. Queste caratteristiche hanno reso chef Shady un professionista apprezzato in Italia e all’estero, oltre che un conosciuto volto televisivo in virtù delle tante partecipazioni a numerose trasmissioni televisive (negli ultimi mesi è stato spesso ospite a “Buono a sapersi” di Elisa Isoardi su RaiUno). A creare un’atmosfera particolarmente arabeggiante contribuirà anche la musica dal vivo dei Maram Oriental Ensemble che proporranno ritmi e suoni da tutto l’arco del Mediterraneo: tra percussioni, liuti, pianoforte e contrabbasso, la serata farà ascoltare melodie sofisticate, spensierate, romantiche e festose tratte dal repertorio classico e popolare orientale. Ad arricchire ulteriormente “Notte d’oriente”, che ha già registrato il sold-out, contribuirà anche la possibilità di assaggiare i prodotti artigianali del birrificio Vapori di Birra di Sasso Pisano.