Appuntamento ad Ascoli Piceno il 28 dicembre

ASCOLI –Sabato 28 dcembre si svolgerà l’iniziativa “I presepi nelle chiese ascolane” che è organizzata dall’Unione Sportiva Acli Marche nell’ambito del progetto “Sport senza età”.

La manifestazione che prenderà il via alle 15 da Piazza Arringo e che avrà come obiettivo da un lato la promozione dell’attività fisica e dall’altro sarà possibile visitare alcune chiese ascolane al cui interno si trovano presepi che sono delle vere e proprie opere d’arte.

“I presepi nelle chiese ascolane” rientra nel progetto “Sport senza età” che è organizzato dall’Unione Sportiva Acli Marche, col patrocinio dell’amministrazione comunale, col sostegno dell’Asur Marche, della Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno e di Susan G. Komen Onlus.

La partecipazione all’evento è gratuita, basta presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima del via per la registrazione dei dati anagrafici.

Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche oppure inviare un messaggio al numero 3442229927.