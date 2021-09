I sapori di wagamama con le sue specialitá pan asiatiche bilanciate e gustose arrivano a Roma: prima apertura nella capitale

wagamama arriva per la prima volta a Roma, dove ad accogliere le specialità pan-asiatiche è il Parco Commerciale Da Vinci di Fiumicino, il più grande parco commerciale d'Italia. Le porte del nuovo ristorante si aprono domani: 410 mq a disposizione, di cui circa 95 dedicati al dehor, 210 posti a sedere (di cui 90 esterni) e 25 i dipendenti ad oggi impiegati.

In un ambiente dal design caldo e accogliente, fatto di legni e marmi, con la cucina centrale a vista, sono pronte ad essere servite le pietanze ispirate alla tradizione giapponese, alla filosofia del “positive eating” che abbraccia il “positive living” e tradotto nell’iconico motto del brand “diffondere positività dalla scodella all’anima”.



Un’esaltazione di profumi e sapori che raggiunge anche la vista grazie ad un impiattamento accurato in cui spiccano i colori vivaci tipici degli ingredienti selezionati sempre freschi e di alta qualità, sapientemente abbinati per portare in tavola piatti bilanciati e sani.



Oltre 40 le portate tra cui scegliere, preparate rigorosamente al momento, senza dimenticare i bambini con gli speciali menù dedicati. Tra proposte iconiche ed esclusive, il pollo al katsu curry, petto dorato accompagnato con la famosa salsa, il riso e l’insalata. Ampio spazio al tradizionale donburi, riso cotto al vapore e poi saltato in padella con pollo, manzo o gamberetti e verdure miste, al teppanyaki, noodles saltati alla piastra con carne, pesce o verdure, ai deliziosi ramen, le profumate zuppe di noodles con carne o verdure servite nelle tipiche ciotole, fino ai gyozas, i tipici ravioli giapponesi. Ad accompagnare le pietanze o per gustosi spuntini, un’ampia selezione di centrifughe preparate con ingredienti freschi abbinati in modo originale e stuzzicante.



Oltre alla consumazione in loco, il nuovo ristorante assicura l’offerta take-away.



Nato a Londa nel 1992, il concept wagamama con la sua specializzazione in casual dining, trova oggi espansione in Italia grazie a C&P, la joint venture tra Chef Express e Percassi, operatore di riferimento nell’offerta di ristorazione multi-brand, dedicato al settore dei Centri Commerciali, Shopping Mall, centri cittadini, Outlet e Retail Park. Con l’opening romano salgono così a 6 le sedi italiane – due nel centro di Milano, una nell’aeroporto di Malpensa, una nell’Orio Center di Bergamo, una nel Designer Outlet di Serravalle – che vanno ad aggiungersi ai 215 ristoranti distribuiti in 22 paesi in tutto il mondo.



Cristian Biasoni, AD di C&P dichiara, “Con quest’apertura inauguriamo finalmente l’ingresso di wagamama nel centro Italia. Un arrivo atteso dai molti che già conoscono il brand grazie alla sua presenza internazionale e che siamo certi conquisterà anche chi non ha ancora avuto modo di provare queste specialità in grado di soddisfare trasversalmente i gusti di tutte le fasce di età. La scelta di questa location, la più grande tra i parchi commerciali in Italia, e la sua posizione strategica vicino alla Capitale e all’Aeroporto di Leonardo da Vinci, conferma poi la direzione dell’azienda verso l’espansione di un brand in cui crediamo fortemente e di cui prevediamo numerose nuove aperture nei prossimi anni”.

A proposito di wagamama: propone cucina di ispirazione giapponese in grado di unire cibo fresco e nutriente ad un servizio amichevole dal buon rapporto qualità-prezzo. Dall’apertura del primo ristorante a Londra nel quartiere di Bloomsbury nel 1992, wagamama ha proposto una nuova esperienza gastronomica nel Regno Unito ed è attualmente presente in 22 paesi con 215 ristoranti.

wagamama ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti, tra cui il premio Confimprese 2018 come miglior format premium internazionale in Italia e il prestigioso premio britannico per l'azienda migliore e più ammirata nei CGA Peach Hero e Icon Awards 2017. Sempre nel 2017 ha ricevuto ilmultiple casual dining award come marchio dell'anno e, in precedenza, il CGA Peach Honours Award nel 2015 come “Best Evolutionary Brand”. Da ricordare anche il Consumer Choice Award nel 2014 (votato da oltre 20.000 consumatori inglesi) come brand numero uno del Regno Unito, sulla base del sondaggio condotto dalla CGA Peach per misurare la percezione del brand utilizzando i parametri “soddisfazione del cliente”, “l’intenzione di tornarci” e di “raccomandarlo ad un amico”. wagamama è presente in Italia dal 2017, con locali nell’aeroporto di Malpensa, in centro a Milano (via San Pietro all’Orto e all’interno del CityLife Shopping District), nel centro commerciale di OrioCenter, City Life di Milano e nel Designer Outlet Serravalle.



Per ulteriori informazioni: www.wagamama.it



C&P è la società nata nel 2019 da un accordo con il Gruppo Percassi e Chef Express per la creazione di un operatore di riferimento nell’offerta di ristorazione multi-brand, dedicato al settore dei Centri Commerciali, Shopping Mall, Outlet e Retail Park.

C&P, controllata da Chef Express, si posiziona come punto di riferimento per gli sviluppatori e gestori dei centri commerciali, shopping mall, outlet e retail park con un’offerta di ristorazione moderna ed efficiente, competitiva e diversificata su più marchi. L’azienda opera gestendo in licenza i marchi di Piadina di Casa Maioli, Caio Antica Pizza Romana e wagamama, con circa 15 locali distribuiti in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Toscana. L’azienda ha un importante piano di sviluppo di nuove aperture per i prossimi anni.



Chef Express, società controllata dal Gruppo Cremonini, realizza oltre il 60% dei ricavi nell’ambito delle attività in concessione (stazioni, aeroporti e autostrade in Italia, e a bordo treno all’estero): la società è leader in Italia nelle stazioni ferroviarie, con punti vendita in 49 scali ferroviari, è presente nel settore della ristorazione aeroportuale in 12 aeroporti italiani, e gestisce 54 aree di ristoro sulla rete autostradale italiana e sulle strade di grande comunicazione. Nel mercato della ristorazione a bordo treno la società è leader in Europa con oltre 140 treni serviti quotidianamente in 5 Paesi Europei. Nel canale degli shopping mall, outlet e retail park opera con la società C&P (JV col Gruppo Percassi) che, tra gli altri, annovera in portafoglio il noto brand internazionale di asian food Wagamama. Infine nella ristorazione commerciale controlla le catene casual dining Roadhouse Restaurant, Calavera e Billy Tacos, e la catena anglosassone Bagel Factory.