I servizi VP Solar per i bandi Storage

Treviso, 09 luglio 2019. In occasione dei bandi per l’accumulo energetico fotovoltaico del Veneto e della Lombardia VP Solar supporta installatori e progettisti con servizi dedicati.

Le iniziative delle due regioni hanno un valore molto significativo perché Lombardia e Veneto sono i territori italiani con il maggior numero di impianti fotovoltaici installati in funzione, complessivamente circa 250.000, pari a circa il 30% degli oltre 800.000 impianti in esercizio in Italia.



L’interesse generato è stato forte ed immediato, sia da parte dei cittadini, che potranno beneficiare dell’incentivo, che dai soggetti professionali che li supporteranno nelle attività tecniche e di installazione.



Sezioni informative e documentazione utile

VP Solar ha dedicato nel proprio sito ampie sezioni informative per spiegare i bandi, la tipologia di incentivo, le modalità per l’ottenimento, sensibilizzando installatori e progettisti ad attivarsi per trasferire ai propri clienti questa opportunità, fornendo loro tutto il supporto necessario.



L’aggiornamento tempestivo e la completezza delle informazioni pubblicate in www.vpsolar.com e tramite i social ha generato oltre 15.000 accessi in circa 2 settimane, con molti scaricamenti dei documenti utili per la presentazione della domanda.



La pubblicazione della documentazione tecnica relativa ai diversi sistemi e prodotti, man mano messa a disposizione dai diversi produttori, in un’unica sezione di facile accesso ha semplificato le attività di preparazione della domanda di ammissione all’incentivo e la comparazione delle diverse soluzioni, che, come risaputo, sono premiate in maniera differenziata dal bando in funzione di certi parametri.



È importante prestare attenzione a questo aspetto, come ci ha sottolineato qualche installatore che avendo presentato nel bando 2017-18 della Lombardia dei sistemi con caratteristiche non adeguate, non aveva ricevuto l’incentivo come atteso.



Le prestazioni, le garanzie e le specifiche dei prodotti determinano la possibilità di accedere agli incentivi

Le prestazioni, le garanzie e le specifiche dei prodotti determinano pertanto la possibilità di accedere agli incentivi e la loro entità: ad un professionista viene richiesto di proporre un sistema di accumulo con caratteristiche che ne garantiscano vita utile, prestazioni ed affidabilità; non tutti i sistemi sono uguali e i bandi esprimono una metodologia per valutarli, riconoscendo incentivi maggiori ai prodotti migliori secondo certi parametri.



Il team tecnico-commerciale di VP Solar è a disposizione di chi voglia approfondire questi aspetti.



Superata la fase di preparazione della richiesta dell’incentivo, alcuni clienti hanno già iniziato a richiedere le installazioni, come testimoniato dalla crescita di vendite di sistemi di storage registrata nelle ultime settimane. Questa modalità può risultare una strategia appropriata considerando che il bando Lombardia prevede delle liste prioritarie di assegnazione per i sistemi già installati ed eventualmente non ancora incentivati.



VP Solar offre in pronta consegna e a condizioni molto competitive una gamma ampia di soluzioni di accumulo di qualità, raccolte nella “Mappa Storage 2019”, dove sono riportate in maniera comparativa i sistemi di 12 diversi produttori, sia monofase che trifase, sia in modalità AC che ibrida, con tutti i dati di capacità, potenza, garanzia e % di capacità residua.



La Mappa Storage 2019 è scaricabile gratuitamente: https://bit.ly/2XxK2yN



Per maggiori informazioni: commerciale@vpsolar.com



Bando storage Regione Veneto: https://www.vpsolar.com/tutto-quello-da-sapere-sul-bando-veneto-accumulo/

Bando storage Regione Lombardia: https://www.vpsolar.com/bando-2019-2020-sullaccumulo-della-regione-lombardia/