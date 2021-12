I siti UNESCO del Veneto

La mappa per visitare i 9 siti in Veneto dichiarati patrimoni dell'umanità dall'UNESCO.

L'UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) è stata creata dalle Nazioni Unite dopo la Seconda Guerra Mondiale, per conservare i siti naturali o prodotti dall'uomo di straordinario valore universale. Siti imprescindibili per la conoscenza e l'interscambio dei popoli, condizione essenziale per il rispetto reciproco e il mantenimento della pace. L'Italia è il paese che può contare il maggior numero di riconoscimenti con 53 siti culturali e 5 naturali. Il Veneto è la seconda regione più rappresentata dopo la Lombardia, con 8 siti culturali e 1 naturale. Scopriamo quali sono e dove si trovano.



Venezia e la sua laguna



Inserita tra i Patrimoni Culturali dell'Umanità nel 1997, Venezia è il centro di una laguna formata da una miriade di isolette tra cui Murano, Burano e Torcello. I primi insediamenti risalgono al V secolo d.C., per sfuggire alle invasioni barbariche. Nel corso dei secoli la Serenissima si è sviluppata grazie ad interventi architettonici ed idraulici che ne hanno fatto una città unica al mondo, che rappresenta un esempio insuperabile della reciprocità tra l'uomo e l'ambiente naturale che lo circonda.



Vicenza e le ville palladiane



Inserite tra i Patrimoni Culturali dell'Umanità nel 1994, i palazzi nella città di Vicenza e le ville sparse nel Veneto sono l'eredità di Andrea Palladio, le cui opere ispirate all'antica Roma hanno influenzato l'architettura dei secoli a venire in Europa e Nord America.



Verona



Inserita tra i Patrimoni Culturali dell'Umanità nel 2000, Verona può contare su monumenti di assoluto valore artistico, costruiti nell'arco di 2.000 anni, dagli antichi Romani fino al Rinascimento.



Affreschi del XIV secolo di Padova



Inseriti tra i Patrimoni Culturali dell'Umanità nel 2021, comprendono le opere del '300 custodite nella Chiesa degli Eremitani, Basilica di Sant'Antonio, Palazzo della Ragione, Battistero del Duomo, Loggia dei Carraresi e negli oratori di San Giorgio e San Michele. E soprattutto nella Cappella degli Scrovegni, con il ciclo di affresci dipinti da Giotto.



Orto botanico di Padova



Inserito tra i Patrimoni Culturali dell'Umanità nel 1997, l'Orto Botanico di Padova è stato creato nel 1545 per la ricerca scientifica. E' il più antico del mondo e ancora oggi assolve il suo scopo originale in supporto all'università di Padova.



Le colline del Prosecco



Inseriti tra i Patrimoni Culturali dell'Umanità nel 2019, si trovano in provincia di Treviso. Un'area accidentata è stata modellata per secoli dall'uomo, creando un paesaggio particolare fatti di strette terrazze e filari di viti disposte a raggiera.



Opere di difesa veneziane



Inserite tra i Patrimoni Culturali dell'Umanità nel 2011, le città fortificate si trovano tra Italia, Croazia e Montenegro, posizionate strategicamente a difesa della Serenissima. In Veneto si trova la città fortificata di Peschiera del Garda, in provincia di Verona.



Siti palafitticoli delle Alpi



Inseriti tra i Patrimoni Culturali dell'Umanità nel 2011, sono un complesso di 111 insediamenti divisi tra Italia, Svizzera, Francia, Germania, Austria e Slovenia. Due di questi si trovano a Peschiera del Garda e sono un'inestimabile testimonianza delle comunità agricole del Neolitico.



Le Dolomiti



Inserite tra i Patrimoni Naturali dell'Umanità nel 2009, le Dolomiti hanno rilevanza mondiale per la varietà di paesaggi spettacolari fatti di guglie, pinnacoli e pareti di roccia, sistemi carsici, morfologie glaciali e prezioso giacimento di fossili del Mesozoico.