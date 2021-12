I siti UNESCO della Lombardia

La mappa per visitare i 10 siti in Lombardia dichiarati patrimoni dell'umanità dall'UNESCO.

L'UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) è stata creata dalle Nazioni Unite dopo la Seconda Guerra Mondiale, per conservare i siti naturali o prodotti dall'uomo di straordinario valore universale. Siti imprescindibili per la conoscenza e l'interscambio dei popoli, condizione essenziale per il rispetto reciproco e il mantenimento della pace. L'Italia è il paese che può contare il maggior numero di riconoscimenti con 53 siti culturali e 5 naturali. La Lombardia è la regione più rappresentata con ben 10 siti, 9 culturali e 1 naturale. Scopriamo quali sono e dove si trovano.



Mantova e Sabbioneta



Le due città sono state inserite tra i Patrimoni Culturali dell'Umanità nel 2008. L'architettura di Mantova e della “città ideale” di Sabbioneta rappresentano una straordinaria testimonianza della cultura e degli ideali del Rinascimento, tramite la particolare visione della famiglia dei Gonzaga. Le due città distano circa 30 km e sono facilmente visitabili in una giornata.



Crespi d'Adda



Crespi d'Adda è stata insertita tra i Patrimoni Culturali dell'Umanità nel 1995, si trova nel comune di Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo. E' una “città industriale” costruita da Cristoforo Benigno Crespi per i lavoratori del suo cotonificio e rappresenta un simbolo insuperabile della dignità del lavoro.



Santa Maria delle Grazie con l'Ultima cena di Leonardo



Insertita tra i Patrimoni Culturali dell'Umanità nel 1980, Santa Maria delle Grazie è un complesso formato da una chiesa e da un convento che si trova nell'omonima piazza a Milano. Il convento custodisce il capolavoro di Leonardo da Vinci, che ha condizionato la storia dell'arte dei secoli a venire.



Incisioni rupestri della Val Camonica



Inserita tra i Patrimoni Culturali dell'Umanità nel 1979, si trova nell'alta Lombardia, tra le province di Brescia e Bergamo. Vi si trovano più di 140.000 incisioni nella roccia, scolpite in un periodo di 8.000 anni, che testimoniano i lavori, gli usi e i costumi degli uomini preistorici che hanno abitato questa zona.



Ferrovia Retica del Bernina



Inserita tra i Patrimoni Culturali dell'Umanità nel 2008, la Ferrovia Retica del Bernina rappresenta uno straordinario complesso ingegneristico che si integra armoniosamente nel paesaggio. La stazione di partenza si trova a Tirano, in provincia di Sondrio e attraverso diversi tunnel, gallerie, viadotti e ponti vertiginosi arriva a St. Moritz, in Svizzera.



Siti palafitticoli preistorici delle Alpi



Inseriti tra i Patrimoni Culturali dell'Umanità nel 2011, sono un complesso di 111 insediamenti divisi tra Italia, Svizzera, Francia, Germania, Austria e Slovenia. Dieci di questi si trovano in Lombardia, sul lago di Varese e Lago di Garda, e sono un'inestimabile testimonianza delle comunità agricole del Neolitico.



Luoghi del potere Longobardo



Inseriti tra i Patrimoni Culturali dell'Umanità nel 2011, comprendono 7 siti sparsi tra Lombardia, Friuli, Umbria, Campania e Puglia. A Brescia si trovano il monastero di Santa Giulia, la basilica di San Salvatore e il foro romano. A Castelseprio, in provincia di Varese, si trovano il monastero di Torba, la chiesa di Santa Maria la basilica di San Giovanni Evangelista. Questi monumenti rappresentano il passaggio dallo stile dell'antica Roma al Medioevo, tramite le influenze bizantine e del cristianesimo.



Opere di difesa veneziane



Inserite tra i Patrimoni Culturali dell'Umanità nel 2011, le città fortificate si trovano tra Italia, Croazia e Montenegro, posizionate strategicamente a difesa della Serenissima. In Lombardia c'è la città fortificata di Bergamo, con il centro storico protetto dalle mura venete perfettamente conservate.



Sacri Monti



Inseriti tra i Patrimoni Culturali dell'Umanità nel 2003, i Sacri Monti si trovano tra Piemonte e Lombardia. L'importanza spirituale è ingigantita dalla bellezza delle opere e dalla perfetta integrazione nell'ambiente. In Lombardia si trovano il Sacro Monte di Varese e di Ossuccio, in provincia di Como.



Monte San Giorgio



Inseriti tra i Patrimoni Naturali dell'Umanità nel 2003, Monte San Giorgio si trova in provincia di Varese ed è considerato uno dei più ricchi giacimenti di fossili al mondo. Custodisce numerosissimi fossili del Triassico: forme di vita marina, rettili, insetti e piante.



