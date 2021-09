I turisti si innamorano dell'Italia grazie a Belvilla. Già prenotazioni in crescita per una fuga autunnale nel nostro Paese

Player europeo del vacation rental con oltre 2.900 case vacanze sul territorio italiano, Belvilla conclude l’estate portando in Italia viaggiatori da tutta Europa: il Brand segnala infatti un +12% sulle prenotazioni estive nel nostro paese rispetto all’anno passato. Interessanti dati anche sui turisti in arrivo per l’ultima parte di settembre e ottobre.

Belvilla, brand specializzato nel vacation rental in Europa e leader di mercato nei paesi del Benelux, continua a registrare numeri di prenotazioni in crescita nel nostro paese anche per un soggiorno in bassa stagione. La vasta selezione di ville lussuose, chalet, agriturismi e moderni appartamenti nei luoghi più belli d’Italia continua ad attirare non solo il turista italiano, ma anche i viaggiatori provenienti dal nord Europa, mostrando la forza del Brand in mercati come la Germania, il Belgio e Paesi Bassi, importante driver per supportare la ripresa del settore anche nel nostro paese. A questo proposito, nell’estate appena passata, Belvilla ha constatato che il 74% delle prenotazioni in italia sono state effettuate da viaggiatori stranieri, un numero importante che dimostra come il brand abbia contribuito alla ripresa del turismo estero in Italia.



Complice il green pass che dal primo luglio ha dato nuovo impulso al turismo tra stati europei, sono diversi i mercati d’oltralpe che hanno scelto l’Italia, le sue spiagge, e i suoi idilliaci scenari tra colline e vigneti per le vacanze estive. Nel dettaglio Belvilla ha registrato in Italia prenotazioni provenienti da Italiani (26%), Tedeschi (25%), Olandesi (21%), Belgi (7,4%), Francesi (6,5%), Austriaci (1,9%), e Danesi (1,8%). Uno scenario decisamente più frammentato rispetto allo scorso anno in cui il 47.6% del totale delle prenotazioni in Italia era stato effettuato solo dai nostri connazionali.



In merito alle località più visitate in questa estate 2021, Belvilla non ha dubbi: è la Toscana, con l’Isola d’Elba, la meta più ambita dagli utenti di Belvilla per il terzo anno consecutivo. Seguono, nella classifica di quest’anno, l’area dei laghi in Lombardia, le Marche, l’Umbria e la Sicilia, confermando la volontà di viaggiare del turista europeo che non solo si ferma nelle regioni del nord vicino al confine, ma quest’anno ha anche optato per viaggi più lunghi, alla volta di destinazioni raggiungibili in treno o aereo. Trend crescente con Toscana, laghi lombardi e Marche sul podio anche per il prossimo autunno, in vista del quale gli utenti europei di Belvilla sono già alla ricerca della casa vacanza ideale, nel dettaglio Belvilla sta già registrando prenotazioni da parte di italiani e tedeschi e belgi, con un aumento rispettivamente del +4%, del +10% e del 44% registrato nell’ultima settimana, rispetto alla settimana precedente. In generale le prenotazioni per una fuga autunnale in Italia sono aumentate del 15% rispetto allo scorso anno.



Dopo un’estate conclusa in positivo con un +12% di prenotazioni in Italia, rispetto all’anno passato, Belvilla guarda con fiducia anche la stagione autunnale, complici le prenotazioni in arrivo e l’avanzamento della campagna vaccinale.



Per maggiori informazioni: www.belvilla.it