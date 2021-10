I Vini della Tenuta Belguardo alla Vendemmia di Roma nella boutique di Emilio Pucci

Vino e Moda: il lavoro sartoriale come fil rouge per i due marchi Made in Italy conosciuti in tutto il mondo

Anche quest’anno è andato in scena l’ormai consueto appuntamento con la “Vendemmia di Roma”: abbinamenti tra vino d’autore e shopping di qualità̀, in oltre quaranta boutique del centro della Capitale. Protagonisti, nella suggestiva boutique di Emilio Pucci in Piazza di Spagna, anche i vini di Tenuta Belguardo, progetto enologico della famiglia Mazzei situato in Maremma Toscana.



I due marchi, emblemi della eccellenza Made in Italy dei due settori, condividono origini, valori e visione ben riassunte dalla “sartorialità” e dalla qualità che si ritrovano in ogni loro proposta. Tenuta Belguardo è un percorso vitivinicolo incentrato sui grandi vini Rossi da uvaggi autoctoni e internazionali, su due Vermentini ed un Rosè



Per l’occasione e per meglio raccontare la grande vicinanza tra i due mondi sono stati scelti il vino portabandiera dell’azienda, Tenuta Belguardo – Maremma Toscana DOC 2017 ed il Codice Vementino 2019. Il primo, a base di uve Cabernet Sauvignon (85%) e Cabernet Franc (15%) provenienti dai vigneti più alti della Tenuta, è un vino possente e al tempo stesso raffinato, che negli anni ha collezionato riconoscimenti importanti fino a conquistare il 23° posto nella Top 100 mondiale 2017 di Wine Spectator. Prodotto solo nelle migliori annate, questo Cru bordolese dal carattere maremmano apprezzato dalla critica nazionale e internazionale, ha fatto da traino all’intera denominazione Maremma Toscana DOC. Con l’annata 2017 di questo vino - caratterizzata da uno speciale packaging - si “celebrano” le venti vendemmie effettuate a Belguardo. Codice Vermentino è l’altro vino di punta dell’azienda: un vino solare, molto sapido, minerale, dalla struttura muscolare ma allo stesso tempo piacevole. Con l’annata 2019, si è raggiunto l’apice espressivo di questo Vermentino in purezza che vanta le caratteristiche di complessità e le potenzialità di invecchiamento di un rosso importante.



Mazzei: contemporanei dal 1435

Uno stretto legame unisce la famiglia Mazzei al mondo del vino fin dai tempi più antichi e, in particolare, vi è un connubio indissolubile con la Toscana e il Chianti Classico, denominazione dove i Mazzei spiccano da sempre per eccellenza e visione. Attenzione ai valori e continua ricerca si incontrano in tutte le Tenute di proprietà della famiglia, due delle quali si trovano in Toscana (Castello di Fonterutoli nel Chianti Classico e Belguardo in Maremma) mentre Zisola, giace a Noto, nella Sicilia sud-orientale.



